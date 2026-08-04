Las obras de la carretera del Tajogaite avanzan y estarán listas en 2027

La reconstrucción de una de las carreteras más importantes afectadas por la erupción del volcán Tajogaite sigue avanzando. El Gobierno de Canarias ha informado este martes de que las obras del tramo San Simón-Tajuya ya superan el 30% de ejecución, un ritmo que permite mantener la previsión de que la infraestructura entre en servicio durante el primer cuatrimestre de 2027.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, visitó este martes los trabajos acompañado por representantes del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos afectados. Durante la visita recordó que la actuación cuenta con una inversión de 24,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

El objetivo de esta nueva carretera es recuperar la conexión entre Las Manchas y Tajuya, interrumpida desde la erupción volcánica de 2021, y mejorar la movilidad en el Valle de Aridane.

"Después de mucho tiempo hablando de este proyecto, hoy ya podemos comprobar sobre el terreno que es una realidad", afirmó Pablo Rodríguez, quien destacó que esta infraestructura será clave para seguir impulsando la reconstrucción de La Palma.

Una vía clave para recuperar la movilidad

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, destacó que esta infraestructura supone un paso decisivo para mejorar la conectividad de la isla. Además, recordó que cuando el actual Gobierno tomó posesión en julio de 2023 no existía un proyecto redactado para ejecutar esta carretera.

Barreto explicó que el Ejecutivo decidió desarrollar una alternativa técnica de forma paralela ante la posibilidad de que el Gobierno de España rechazara la propuesta inicial. A su juicio, esa decisión permitió evitar nuevos retrasos y acelerar el inicio de unas obras muy esperadas por los vecinos.

En la visita también participaron el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y los alcaldes de El Paso y Los Llanos de Aridane, quienes coincidieron en señalar que el avance de esta infraestructura representa un paso decisivo para recuperar las comunicaciones entre los barrios afectados por la erupción.

Una obra de gran complejidad técnica

Construir una carretera sobre las coladas del Tajogaite supone uno de los mayores retos de ingeniería afrontados en Canarias en los últimos años. La lava sepultó alrededor de 2,3 kilómetros de la antigua vía y obliga a trabajar con estrictas medidas de seguridad.

Los equipos técnicos realizan estudios geofísicos para localizar tubos volcánicos, controlar posibles emisiones de gases y vigilar las temperaturas que todavía persisten bajo la superficie.

A estos trabajos se suman los importantes movimientos de tierra necesarios para estabilizar el terreno y adaptar el diseño de la nueva carretera a las condiciones que dejó la erupción. Un desafío que permitirá recuperar una conexión esencial para los vecinos del Valle de Aridane y seguir avanzando en la reconstrucción de La Palma.