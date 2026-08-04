Prohibir alquilar para obligarte a mendigar, el perverso modelo de dependencia que el PSOE instaura en Canarias

El Estado te rompe las piernas y te regala las muletas

La política española ha perfeccionado el arte de vender como un éxito la gestión de sus propios fracasos. El último episodio de este ilusionismo institucional llega desde el PSOE de Canarias. Su secretaria de Universidades, Yaiza López Landi, celebra como un "cambio de paradigma" la inyección de 45 millones de euros del Estado para construir alojamientos universitarios. Detrás de la retórica sobre el "derecho a la educación" se esconde una realidad económica: el Gobierno intenta apagar con dinero público el incendio que él mismo provocó en el mercado del alquiler.

Buscar una habitación hoy en San Cristóbal de La Laguna o en Las Palmas de Gran Canaria es un calvario para cualquier familia de las islas no capitalinas. El PSOE acierta al diagnosticar el dolor de la doble insularidad, pero miente en la causa. La escasez de pisos para estudiantes no es un fenómeno meteorológico ni culpa de una supuesta falta de planificación autonómica: es la consecuencia directa y matemática de la Ley de Vivienda nacional, llevada adelante justamente por el Partido Socialista.

La expulsión del propietario y la lotería estatal

Cuando un Gobierno topa precios, amenaza con expropiaciones temporales y ampara legalmente la morosidad o la okupación, el capital privado huye. Los propietarios canarios, que antes alquilaban sus viviendas a estudiantes durante el curso, han retirado sus inmuebles del mercado residencial para pasarlos al alquiler vacacional, temporal o, simplemente, dejarlos vacíos. La oferta se desploma y el precio se dispara. Es economía básica, esa materia que parece proscrita en los despachos socialistas.

Frente a la escasez provocada por el intervencionismo, la respuesta del PSOE no es desregular para que vuelva a aflorar la oferta. Su solución es cobrar más impuestos a los ciudadanos para construir bloques de habitaciones estatales. Es decir, que aquellos que ya no pueden permitirse una vivienda tienen que pagar impuestos para que otro, que tampoco puede comprarse una vivienda, pueda tener una. Un absoluto sinsentido.

Esos 45 millones de euros son una tirita en una fractura abierta. Con esa cifra, la Administración apenas podrá alojar a una ínfima fracción del alumnado. Se crea así una lotería perversa: unos pocos privilegiados accederán a una residencia pública subvencionada, mientras la inmensa mayoría de los estudiantes canarios seguirá arrojada a un mercado privado artificialmente encarecido e infradotado. Socializar la escasez para generar redes de dependencia política.

El falso derecho a vivir de los demás

López Landi afirma que "la vivienda forma parte del derecho a estudiar". Esta peligrosa expansión de los derechos positivos supone un ataque a la línea de flotación de la economía productiva. Un derecho real garantiza que nadie te impida hacer algo, un derecho positivo exige que un tercero pague por ti. Si vivir cerca del campus es un derecho inalienable que debe proveer el Estado, el estudiante deja de ser un ciudadano libre y pasa a ser un cliente cautivo de la Administración.

Reprochar al Gobierno de Canarias (CC-PP) su "falta de implicación" roza el cinismo político. Aunque el Ejecutivo regional arrastra sus propios pecados en materia de burocracia y lentitud en la liberación de suelo, exigirles que solucionen con fondos autonómicos un shock de oferta diseñado en el Congreso de los Diputados es intelectualmente deshonesto.

El verdadero ascensor social no necesita que el Estado ejerza de casero. Requiere un mercado inmobiliario dinámico, donde construir sea ágil, donde alquilar sea seguro y donde la oferta compita por los inquilinos bajando los precios. El PSOE ha decidido que es mejor destruir ese mercado y repartir las sobras. Lo llaman cambio de paradigma, pero es simplemente la vieja receta de arruinar a la sociedad para que acabe mendigando al Estado.