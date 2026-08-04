Santa Cruz pone a la venta este martes los Bonos Consumo con descuentos de hasta el 50 %

Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife podrán comprar desde este martes, a partir de las 12:00 horas, los Bonos Consumo de la capital. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), celebra su sexta edición con el objetivo de incentivar las compras en el comercio de proximidad y dar un nuevo impulso a la economía local.

En total, se pondrán a la venta 20.800 bonos, repartidos en dos modalidades, que permitirán a los consumidores ahorrar en sus compras mientras apoyan a los pequeños comercios, la restauración y los negocios de servicios del municipio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que respaldar al comercio local "es apostar por el empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida de los barrios", al tiempo que defiende este tipo de campañas como una herramienta para fortalecer el tejido empresarial de la ciudad.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señala que esta nueva edición incrementa la aportación municipal hasta el 40 % del valor de cada bono, con el propósito de ofrecer un mayor ahorro a la ciudadanía y estimular las ventas en los establecimientos adheridos.

Hasta cuatro bonos por persona para comprar en comercios y restaurantes

La modalidad principal de la campaña, denominada Bonos Consumo Santa Cruz, pondrá en circulación 16.000 vales de 25 euros. Cada comprador pagará 15 euros, mientras que el Ayuntamiento aportará los 10 euros restantes, lo que supone un descuento del 40 %.

Cada usuario podrá adquirir un máximo de cuatro bonos durante la campaña. La distribución inicial contempla 7.500 bonos para Centro-Ifara, 4.400 para Salud-La Salle, 2.200 para Suroeste, 1.500 para Ofra-Costa Sur y 400 para Anaga, aunque estas cantidades podrán redistribuirse si la demanda lo requiere.

Esta línea contará con una inversión municipal de 160.000 euros, que permitirá generar un impacto económico de 400.000 euros gracias a la aportación de los compradores.

Los Bonos Domingo ofrecerán descuentos del 50 %

La campaña volverá a incluir los Bonos Domingo, una modalidad creada para fomentar las compras durante las jornadas de apertura comercial autorizadas.

En este caso se emitirán 4.800 bonos de 25 euros, financiados al 50 %. Así, tanto el Ayuntamiento como el consumidor aportarán 12,50 euros por cada vale. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos bonos por jornada y hasta seis durante toda la campaña.

Las empresas interesadas en sumarse a la iniciativa aún pueden inscribirse a través de la página web oficial de los Bonos Consumo. En ese mismo portal también se actualizará el listado de establecimientos adheridos, el importe disponible para cada negocio y otra información útil para los consumidores.

Para utilizar los bonos será necesario presentar el DNI en el momento del canje. Además, tras cada compra, los usuarios recibirán un correo electrónico con el saldo restante de sus bonos.

La campaña vuelve así a convertirse en una de las principales iniciativas municipales para dinamizar el comercio local y fomentar las compras en los establecimientos de proximidad, coincidiendo con la temporada estival.