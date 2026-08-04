Santa Cruz ya tiene 41 aspirantes para diseñar el cartel del Carnaval 2027

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya ha dado el primer paso hacia su edición de 2027. Un total de 41 propuestas optan a convertirse en la imagen oficial de la fiesta, que el próximo año estará dedicada a "Roma Eterna: El Imperio del Carnaval".

El plazo para presentar candidaturas concluyó el pasado 29 de julio con una elevada participación, una cifra que el Ayuntamiento considera una nueva muestra del interés que despierta una de las celebraciones más importantes de Canarias.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que las 41 candidaturas reflejan la implicación del sector creativo con el Carnaval. "Cada edición comprobamos cómo el Carnaval de Santa Cruz continúa siendo una fuente de inspiración para los creadores, que aportan su talento para dar imagen a una celebración reconocida internacionalmente", señaló.

Cinco finalistas antes de la votación popular

El proceso de selección comenzará ahora con la valoración de un comité especializado, que elegirá cinco propuestas finalistas entre todas las presentadas. Cada uno de esos proyectos recibirá un premio de 1.000 euros, mientras que sus autores dispondrán de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa del Carnaval a partir del cartel inicial.

Una vez finalizado ese trabajo, será la ciudadanía la que tenga la última palabra mediante una votación pública, de la que saldrá el cartel ganador.

La propuesta elegida recibirá un premio de 12.000 euros y se convertirá en la imagen oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, aseguró que el nuevo formato implantado en las últimas ediciones "ha vuelto a funcionar", al tiempo que defendió que la dotación económica del concurso supone un reconocimiento al trabajo de los profesionales del diseño y las artes visuales.

Un jurado con expertos en arte y Carnaval

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por profesionales vinculados al diseño, el arte y el propio Carnaval. Entre ellos figuran el periodista y cronista Humberto Gonar, el diseñador Santi Castro, el director de las galas Enrique Camacho, el director de concursos Yeray Piñero, el muralista Erik Air, la historiadora del arte Astrid González, el diseñador gráfico Adjomar González Pérez y la licenciada en Bellas Artes Patricia Hodgson.

Javier Caraballero ejercerá como presidente del jurado, con voz pero sin voto.

Con la elección del cartel ganador arrancará oficialmente la cuenta atrás para un Carnaval que en 2027 tendrá como temática "Roma Eterna: El Imperio del Carnaval", una alegoría con la que Santa Cruz buscará volver a llenar sus calles de creatividad, color y espectáculo.