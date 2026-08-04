Tenerife lleva la Inteligencia Artificial al campo para ahorrar agua y proteger las cosechas

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha una estrategia para acelerar la digitalización y la implantación de la inteligencia artificial (IA) en el sector primario de la isla. Esta apuesta busca transformar el modelo productivo tradicional mediante el uso de datos en tiempo real, facilitando que los agricultores cuenten con herramientas tecnológicas avanzadas para la toma de decisiones en el día a día de sus explotaciones.

Optimización del agua, gestión de insumos y control de plagas

La incorporación de sensores en el terreno y algoritmos de análisis predictivo permitirá gestionar con mayor exactitud los recursos estratégicos del campo. Entre los principales beneficios de este sistema destacan:

Ahorro de agua: Monitorización al detalle de la humedad del suelo y de las necesidades reales de cada cultivo para ajustar las pautas de riego.

Uso eficiente de insumos: Medición precisa en la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios para reducir el impacto ambiental y recortar los costes de producción.

Detección temprana de plagas: Diagnóstico precoz ante posibles enfermedades o alteraciones climáticas, protegiendo la producción antes de que se produzcan pérdidas mayores.

Acompañamiento técnico, formación y relevo generacional

Para asegurar que esta transición tecnológica sea accesible para todos los profesionales del sector, independientemente del tamaño de su parcela o explotación, la iniciativa incluye planes de capacitación y asesoramiento técnico directo sobre el terreno. Con este respaldo, la corporación insular persigue acortar la brecha digital en el entorno rural, elevar la rentabilidad de las fincas tinerfeñas y generar incentivos para favorecer el relevo generacional en la agricultura de la isla.