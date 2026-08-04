Vivienda admite que no puede gestionar la Hipoteca Jóven que el gobierno quiere llevar adelante

El Instituto Canario de la Vivienda acaba de certificar por escrito su propia ineficacia. El organismo autonómico admite formalmente que carece de medios personales y materiales para gestionar la próxima convocatoria del Bono Alquiler Joven. La solución adoptada es el reflejo exacto del fracaso intervencionista, destinar 272.364 euros a las Cámaras de Comercio para que hagan el trabajo que la Administración Pública es incapaz de asumir.

Para repartir los 10,6 millones de euros transferidos por el Ministerio, el Ejecutivo necesita subcontratar casi 10.000 horas de trabajo externo. El ciudadano asiste así a un doble castigo fiscal. Primero, financia con sus impuestos la propia subvención. Segundo, sostiene la pesada estructura burocrática necesaria para tramitarla, una factura que, además, se ha encarecido un 9,4% en el último año.

Revisar expedientes, atender llamadas y comprobar recibos costará a los canarios cientos de miles de euros. La Administración es tan ineficiente que pierde dinero hasta cuando decide regalarlo, obligando a una entidad externa a operar como un Gobierno paralelo para evitar el colapso total de la Consejería.

Bonos e hipotecas: el error de subsidiar la demanda

Sin embargo, este desastre de gestión palidece ante el verdadero problema de fondo: el diseño económico de la medida. El Bono Alquiler Joven comparte el mismo ADN fallido que otras propuestas recientes de la oposición, como la hipoteca joven impulsada por el Partido Popular. Ambas políticas, aunque se presenten bajo siglas distintas, cometen el error básico de estimular artificialmente la demanda en un mercado donde la oferta está asfixiada.

Inyectar 250 euros mensuales en el bolsillo de un joven inquilino, o avalar con dinero público la entrada para la compra de un piso, no soluciona el problema habitacional en Canarias. Cuando el Estado financia la demanda sin permitir que aumente la oferta, el resultado es matemático: los precios suben. El dinero de estas ayudas acaba siendo absorbido íntegramente por el mercado, encareciendo los alquileres y las compraventas. En la práctica, es una transferencia de rentas desde el contribuyente hacia los propietarios, utilizando a los jóvenes como meros intermediarios.

La única salida es la oferta

Las políticas de vivienda en España siguen ignorando la raíz del problema. Las Administraciones dedican millones a engrasar maquinarias de subsidios que colapsan bajo el peso de su propia burocracia, mientras mantienen intactas las barreras que impiden construir y sacar más inmuebles al mercado.

Si el Ejecutivo canario quiere bajar el precio de los alquileres y facilitar la emancipación juvenil, la receta económica no pasa por externalizar papeleo millonario, ni por dopar la demanda con bonos estatales o avales hipotecarios. Pasa por liberar suelo, reducir la presión fiscal sobre la promoción inmobiliaria y garantizar una seguridad jurídica total para el propietario frente a la morosidad y la okupación. Todo lo demás es marketing político financiado a precio de oro por el bolsillo del contribuyente.