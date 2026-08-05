Aparatoso rescate en Santa Cruz de Tenerife tras precipitarse un varón por un barranco en plena madrugada

La madrugada de este miércoles ha dejado un aparatoso accidente en la capital tinerfeña que ha obligado a desplegar un importante dispositivo de emergencias. Un hombre de cuarenta y seis años ha tenido que ser rescatado tras precipitarse de manera accidental por un barranquillo situado en las inmediaciones de la calle San Juan Evangelista en Santa Cruz de Tenerife.

La caída desde unos tres metros de altura dejó al varón atrapado en el fondo del desnivel y con diversas heridas. Tras recibir el aviso de urgencia, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad activó de inmediato los protocolos correspondientes.

Dada la dificultad de la orografía, la intervención requirió el despliegue de los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Los profesionales tuvieron que asegurar la zona y ejecutar las maniobras pertinentes para extraer al herido del fondo del barranco y ponerlo a disposición de los servicios médicos.

Una vez en la superficie, el personal de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario procedió a asistir al accidentado. Tras la evaluación inicial sobre el terreno, los sanitarios confirmaron que la víctima presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Por ello, se procedió a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para recibir atención especializada, un operativo que contó además con el apoyo de una ambulancia de soporte vital básico.

El suceso requirió también la intervención de las Fuerzas de Seguridad. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se personaron en el lugar de los hechos para colaborar con las dotaciones de rescate e instruir las diligencias oportunas para registrar los detalles de esta peligrosa caída nocturna.