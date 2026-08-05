Cae una red que robaba ropa y móviles de alta gama con cajas de regalo trucadas

Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular un activo grupo criminal que se había especializado en la comisión de hurtos en distintos establecimientos comerciales. El objetivo principal de los delincuentes consistía en sustraer prendas de ropa de reconocidas marcas y teléfonos móviles de alta gama, logrando acumular un botín cuyo valor en el mercado negro asciende a los 13.000 euros, según han informado fuentes policiales.

La operación, que ha requerido meses de minucioso trabajo, se ha saldado hasta el momento con la detención de cuatro personas y la identificación plena de otros dos presuntos integrantes de la banda. Los agentes encargados del caso han podido acreditar la estrecha vinculación existente entre los componentes de esta red delictiva, demostrando que actuaban bajo un esquema de participación coordinada y un claro reparto de tareas para perpetrar los hechos investigados.

Las pesquisas policiales se iniciaron el pasado mes de enero. En ese momento, las autoridades detectaron la irrupción de un grupo organizado que se dedicaba a acceder a diversos comercios de la ciudad. Su propósito no era otro que el de sustraer productos expuestos al público para su posterior venta ilícita, lucrándose de este modo a costa del sector comercial.

El aspecto más llamativo de esta banda era su sofisticado método de actuación. Para dificultar su detección por parte de los vigilantes, los delincuentes utilizaban bolsas de la compra que habían sido previamente manipuladas. En su interior, albergaban un sistema diseñado específicamente para apantallar la señal de alarma de los efectos sustraídos. Gracias a este mecanismo, lograban evitar la activación acústica y visual de los arcos de seguridad instalados en las salidas de las tiendas.

El ingenioso sistema consistía en introducir dentro de la bolsa de la compra una caja cuidadosamente envuelta, simulando ser un regalo de apariencia completamente inofensiva. Sin embargo, esta caja presentaba una pequeña abertura lateral, apenas perceptible a simple vista, a través de la cual los ladrones ocultaban rápidamente los artículos de valor. De este modo, si en algún momento eran interceptados por los servicios de seguridad del local, el paquete pasaba totalmente desapercibido al aparentar ser un obsequio intacto y sin manipular.

Hasta la fecha, la investigación policial ha permitido el esclarecimiento de diez hurtos diferentes atribuidos a esta misma organización. No obstante, las autoridades mantienen la operación abierta con el firme objetivo de detectar la posible participación de este grupo criminal en más hechos delictivos de características similares, así como para lograr la detención de los otros miembros de la red ya identificados.

El momento culminante de la operación se produjo a instancias de la unidad policial encargada de la investigación. Una de las detenciones clave tuvo lugar en las instalaciones del aeropuerto de Barajas. Allí, los agentes interceptaron en el último momento a una de las investigadas cuando pretendía abandonar el territorio nacional en un vuelo con destino a Sudamérica. En el momento de su captura, la mujer portaba consigo la nada desdeñable cifra de 5.000 euros en efectivo.

Tras la finalización de las diligencias policiales oportunas, los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar ahora su situación procesal ante los graves hechos que se les imputan.