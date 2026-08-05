Desmanteladas dos plantaciones de marihuana en el norte de Tenerife con casi 450 plantas

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han desmantelado dos plantaciones de cannabis en Tenerife con casi 450 plantas de marihuana. La operación se saldó con dos detenidos y un investigado, acusados de un delito de tráfico de drogas.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación de cannabis ubicada en un inmueble urbano de uso residencial en la localidad de La Victoria de Acentejo (Tenerife), por lo que iniciaron una investigación para recabar indicios y pruebas, según ha informado la Benemérita y el departamento de la Agencia Tributaria en una nota de prensa.

Tras las pesquisas realizadas, los investigadores confirmaron las sospechas y localizaron a dos personas arrendatarias de una vivienda en la que llevaban a cabo el cultivo, elaboración y distribución de drogas. También localizaron una segunda vivienda, en La Matanza de Acentejo (Tenerife), donde podría existir otra plantación

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REGISTRO DE VIVIENDAS

Con la oportuna autorización judicial, se realizaron dos entradas y registros en las dos viviendas. En la primera se descubrió una plantación organizada en diferentes estados de cultivo de cannabis. En gran parte de las estancias se localizaron los medios técnicos utilizados para incrementar la productividad de la plantación, como sistemas de luz artificial, humidificadores, bombas de agua, abonos y filtros de aire.

En la otra vivienda registrada los agentes encontraron otra plantación con gran cantidad de plantas de cannabis.

Tras las actuaciones llevadas a cabo en las viviendas se han podido incautar un total de 448 plantas de marihuana, casi 12 kilos de cogollos de marihuana, 46 gramos de resina de hachís y dinero en efectivo. Además, se han intervenido dos vehículos.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.