Destrozan una guagua de la empresa audiovisual 'The Boss' en La Laguna: semanas de paralización y miles de euros

Una guagua perteneciente a la empresa 'The Boss Transports & Supplies Services', especializada en dar soporte logístico a rodajes audiovisuales, ha sido vandalizada en el Camino de las Mantecas, junto al campus universitario de La Laguna (Tenerife). El vehículo, que habitualmente se guarda en una parcela vallada, quedó estacionado en la vía pública únicamente esta noche por necesidades operativas, ya que debía salir a primera hora para un servicio. Durante la madrugada, los atacantes cubrieron todo el lateral y la parte trasera del transporte con grafitis de gran tamaño, donde se leen firmas como 'ROKO' y 'AV', y rompieron uno de los cristales laterales.

La zona del ataque, próxima a las facultades universitarias y al trazado del tranvía, registra habitualmente tránsito, pero la franja nocturna facilitó que los autores actuaran con el tiempo suficiente para pintar decenas de metros cuadrados de la carrocería sin ser interceptados.

Como consecuencia de los daños, la guagua comercial ha quedado inutilizada y tendrá que ser retirada de la circulación durante varias semanas. La restitución del vehículo a su estado original exige un proceso técnico complejo. El tamaño de las pintadas obliga a retirar por completo el vinilo corporativo que recubre la guagua, tratar la superficie y volver a rotular el transporte en su totalidad. A esto se añade la necesidad de reponer el cristal lateral perforado, que deja el interior expuesto y requiere un repuesto específico.

Este acto vandálico supone un alto coste para la compañía, que cuenta con 14 años de experiencia y opera en toda Canarias ofreciendo vehículos de producción, material y motorhomes. A los miles de euros necesarios para la reparación directa de los daños estéticos y de chapa, se suman las pérdidas económicas por el lucro cesante derivado de los rodajes a los que el vehículo no podrá dar servicio mientras permanezca inmovilizado en el taller.