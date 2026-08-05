Dos traslados al Hospital tras llegar a El Hierro el cayuco con 133 migrantes que se buscaba desde el domingo

Dos de los 133 migrantes que fueron rescatados este martes de un cayuco próximo a la isla de el hierro, y que trataba de localizarse desde el domingo, han sido trasladados a un centro sanitario con lesiones de carácter moderado.

La embarcación irregular, que había sido avistada el domingo por un buque militar portugués, navegaba a unas 18 millas al suroeste de La Restinga cuando fue finalmente localizada por Salvamento a las 9:30 horas de este martes, según informó a Europa Press el organismo estatal.

Las 133 personas migrantes a bordo, entre ellas seis menores y dos mujeres, fueron rescatadas por la salvamar Navia y Diphda, con el apoyo de la guardamar Urania, que llegaron a puerto sobre las 14:00 horas de este martes.

El operativo de búsqueda activado desde el domingo, en el que también participó el avión Sasemar 101 y el helimer 204, fue coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife.

Una vez en tierra, el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por sanitarios de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja, atendió a los migrantes, mientras dos de ellos precisaron de evacuación a un centro sanitario.