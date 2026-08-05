El Cabildo de Lanzarote destina 280.000€ para modernizar el sector pesquero insular

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado luz verde a una nueva convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dotada con 280.000 euros. Esta línea de financiación está dirigida a cofradías de pescadores, la Organización de Productores de Túnidos y Pesca Fresca y distintas asociaciones del sector pesquero de ambas islas, con el propósito de consolidar su actividad, mejorar sus equipamientos e impulsar su competitividad.

Distribución de los fondos y apoyo a la flota artesanal

La partida económica consignada se desglosa en dos bloques principales: 130.000 euros destinados a cubrir gastos de funcionamiento operativo y 150.000 euros reservados para proyectos de inversión y modernización. Estos fondos permitirán costear gastos de personal, material, aplicaciones informáticas y mejoras en infraestructuras de primera venta, además del transporte de productos pesqueros. Asimismo, esta inyección de capital complementa la partida de 400.000 euros previamente dispuesta por la corporación insular para la adquisición de nuevas embarcaciones destinadas a la flota artesanal.

Relevo generacional y tramitación de solicitudes

El presidente insular ha destacado que el sector pesquero constituye un pilar económico, social y cultural imprescindible para las islas, por lo que estas ayudas suponen un respaldo directo para garantizar el futuro de la profesión. Por su parte, el consejero de Pesca, Samuel Martín, ha subrayado que los criterios de valoración priorizarán el volumen de capturas, la comercialización, el relevo generacional y la presencia de mujeres en las entidades. Las organizaciones interesadas podrán formalizar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Cabildo dentro de un plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.