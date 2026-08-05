El calor asfixiante se enquista en Canarias: máximas de 38 grados y noches de insomnio

El supuesto respiro térmico en Canarias tendrá que esperar. Pese a que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, 5 de agosto, apuntan a un descenso generalizado, los datos confirman que las islas continuarán bajo un intenso calor.

El descenso de las temperaturas máximas será de ligero a moderado, notándose principalmente en la vertiente este, mientras que las mínimas se mantendrán prácticamente inamovibles. El castigo térmico seguirá golpeando con fuerza: se alcanzarán entre 34 y 35 grados en amplias zonas de medianías del sur y oeste, y entre 32 y 33 grados en las medianías y zonas altas del noreste. El descanso nocturno volverá a ser complicado, ya que en las medianías del sur los termómetros no bajarán de los 26 o 27 grados.

Gran Canaria, en el horno

Gran Canaria se lleva la peor parte de este episodio. Los termómetros se dispararán hasta los 38 grados en las medianías del sur y el oeste, así como en las zonas bajas del sur y sureste de la isla. Las mínimas en estas áreas tampoco darán tregua, clavándose en los 26-27 grados. En la capital grancanaria la situación será más moderada, con máximas de 27 grados y mínimas de 24.

Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura registrarán cielos mayoritariamente despejados, con algunos intervalos costeros a primera y última hora, y calima en altura durante la primera mitad del día.

Calima y viento fuerte

El polvo en suspensión seguirá presente. Se espera una calima ligera que afectará principalmente a las zonas altas, aunque tenderá a disiparse a lo largo del día. Los cielos estarán en su mayoría poco nubosos, limitándose la nubosidad al norte de las islas (por debajo de los 500-600 metros de altitud).

A este escenario se suma la intensidad del viento. Soplará con intensidad moderada del nordeste, pero golpeará con dureza en el extremo oeste, las cumbres y el litoral sureste, donde hay altas probabilidades de registrar rachas ocasionales muy fuertes.