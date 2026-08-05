El Gobierno de Canarias da un margen extra hasta el 16 de agosto para solicitar las becas universitarias

Los estudiantes canarios que aún no hayan gestionado su solicitud para las becas públicas del curso 2026-2027 contarán con un balón de oxígeno. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha decidido fijar un periodo extraordinario de diez días naturales al añadir más tiempo al calendario oficial, lo que desplaza el cierre del plazo desde el 6 de agosto inicial hasta el próximo domingo 16 de agosto.

Más tiempo para papeleos en pleno parón estival

Esta ampliación trata de amoldarse al ritmo de las vacaciones de verano, permitiendo a los aspirantes tramitar sus expedientes sin la presión del primer vencimiento previsto. La medida beneficia tanto a quienes cursan grados o másteres como a quienes realizan enseñanzas artísticas superiores dentro del sistema público insular, cuya convocatoria arrancó formalmente el 7 de julio.

Mejoras en las cuantías y cobertura de los fondos

El paquete de ayudas para este curso viene acompañado de novedades significativas. Destaca especialmente la subida del complemento por residencia, que alcanza ahora los 3.000 euros, así como la incorporación definitiva del alumnado de enseñanzas artísticas superiores públicas a este marco de apoyo. De igual modo, se reservan partidas específicas destinadas a premiar el rendimiento académico excelente y a dar cobertura a quienes hayan decidido cambiar de titulación. Las solicitudes deben presentarse de manera 100% digital usando la sede electrónica oficial del Gobierno autonómico.