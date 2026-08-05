El hachazo de Bruselas a la carne brasileña condena a Canarias a una escalada de precios sin precedentes

A partir del próximo **3 de septiembre**, el pollo y el vacuno del gigante sudamericano desaparecerán de las estanterías del archipiélago por el uso desmesurado de antibióticos y antimicrobianos que vulnera flagrantemente la estricta normativa comunitaria. El impacto en el mercado será brutal y directo, encareciendo hasta límites prohibitivos productos básicos y populares como la pechuga o el solomillo. Grandes superficies de abastecimiento como Alcampo y Makro ya han liquidado a marchas forzadas sus existencias, mientras los asaderos locales asisten con verdadera angustia a una crisis inminente. Resulta alarmante recordar que el 70 por ciento del pollo y la ternera que consumen las islas proviene precisamente de estos mataderos brasileños hoy bajo sospecha.

Lejos de ofrecer soluciones o establecer una moratoria transitoria, la Comisión Europea ha impuesto un bloqueo total y tajante tras las vacaciones estivales. El Gobierno autonómico ha permanecido a la expectativa esperando instrucciones burocráticas de Bruselas ante una emergencia de desabastecimiento que venía fraguándose desde hace tiempo. Resulta cuando menos paradójico que esta medida punitiva llegue justo semanas después de la entrada en vigor del cacareado acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Para los representantes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, esto es la confirmación de que los controles regulatorios por fin empiezan a frenar la competencia desleal, aunque advierten del evidente cisma diplomático y comercial que el cerrojazo provocará con los países sudamericanos.

Desde la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne celebran que las instituciones europeas despierten por fin de su letargo y reconozcan las graves deficiencias sanitarias que el sector llevaba años denunciando, incluyendo auditorías previas que ya detectaron el uso de sustancias prohibidas como el estradiol. Sin embargo, resulta incomprensible la torpeza europea al conceder un margen hasta septiembre para aplicar la sanción. Este absurdo periodo de gracia abre la puerta de par en par para que Brasil inunde el mercado con exportaciones masivas antes del bloqueo, en lugar de obligar al Ejecutivo de Lula da Silva a implementar reformas estructurales inmediatas. Las autoridades brasileñas fingen ahora sorpresa ante la prohibición y prometen maniobrar desesperadamente para salvar un negocio que les reporta cerca de 1.800 millones de euros anuales en exportaciones al mercado comunitario.

La expulsión fulminante de Brasil, que hasta ahora acaparaba una cuarta parte de las importaciones europeas de pollo y vacuno, dinamitará el frágil equilibrio de la oferta. Las alternativas que barajan los expertos pasan por buscar parches de urgencia en Argentina, Uruguay, Australia, Ucrania, Tailandia o China. Lamentablemente, son recambios del todo insuficientes que difícilmente lograrán cubrir el inmenso vacío de volumen dejado por los productores brasileños. Mientras el mercado internacional se prepara para una reestructuración forzosa que empujará a Brasil a malvender su producción con enormes rebajas en Asia, México o Reino Unido, el consumidor canario se queda atrapado en el peor escenario posible. La lentitud administrativa y la extrema dependencia exterior abocan a las islas a pagar los platos rotos con una cesta de la compra cada día más inasumible.