Hazte Oír denuncia ante la UE el blindaje de Pedro Sánchez en Lanzarote mientras se agrava la crisis de Ceuta

El debate político se sigue situando en el descanso estival de Pedro Sánchez en La Mareta y esto ha encendido un nuevo frente político y judicial de alcance internacional. En mitad del colapso migratorio que asfixia a la ciudad autónoma de Ceuta, la organización cívica y ultra católica Hazte Oír ha desplegado una contundente ofensiva en Lanzarote que combina el escrache público en las calles con denuncias formales ante la Unión Europea para señalar el sangrante abandono de las fronteras españolas.

El ataque de Hazte Oír: "Está más vigilado un WC que la frontera"

La plataforma ha difundido datos y ha centrado sus dardos en la "desfachatez" que supone el dispositivo de seguridad desplegado alrededor del jefe del Ejecutivo. Mientras la frontera ceutí padece una alarmante falta de medios, Sánchez dispone en Costa Teguise de vigilancia terrestre continua, rastreo aéreo, patrulleras blindando el litoral y una orden de Capitanía Marítima que prohíbe la navegación en la zona. Desde la entidad denuncian el agravio comparativo de volcar ingentes recursos públicos en proteger la intimidad vacacional del líder socialista y han resumido la situación con una sentencia demoledora: «Está más vigilado un WC de La Mareta que las fronteras de España».

Denuncias formales ante la Comisión y el Parlamento Europeo

La estrategia de la entidad no se limita a la protesta a pie de playa. Varios equipos jurídicos de la asociación se han desplazado sobre el terreno al paso fronterizo de Ceuta para recopilar testimonios, partes de intervención e informes periciales que certifiquen la desprotección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la presión migratoria.

Con todo este expediente, Hazte Oír ha formalizado denuncias ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por la vulneración en la custodia de las lindes comunitarias. La organización exige a Bruselas una investigación urgente sobre la inacción del Gobierno de España, al tiempo que reclama un refuerzo inmediato de efectivos policiales en el sur y una posición diplomática de firmeza absoluta ante Marruecos, mientras el presidente continúa su retiro insular hasta finales de agosto.