La Mareta, el retiro de lujo de Sánchez que cuesta 10.000€ al mes a los españoles

Un desembarco estival a todo lujo financiado por el contribuyente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya disfruta de sus vacaciones privadas en la isla de Lanzarote, concretamente en el palacio de La Mareta tras volar a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire hasta el aeropuerto César Manrique, donde la aeronave tomó tierra el pasado sábado sobre la una de la tarde. Tras un veloz despliegue en furgoneta, el líder del Ejecutivo ha fijado su centro de operaciones en esta finca de Costa Teguise hasta finales de agosto, interrumpiendo su retiro únicamente para presidir el Consejo de Ministros convocado para el día 25.

Helipuerto, piscina y 10.000 euros al mes de dinero público

La residencia de La Mareta representa un auténtico búnker VIP de más de 10.000 metros cuadrados de superficie a disposición del presidente. El recinto cuenta con bungalows independientes, piscinas privadas, instalaciones deportivas, amplias zonas ajardinadas e incluso un helipuerto propio dentro de la propiedad. Sin embargo, mantener este complejo de alto standing, diseñado en su origen bajo la impronta estética del artista César Manrique exige un coste continuo de 10.000 euros mensuales pagados íntegramente con recursos públicos. Por si fuera poco, el capricho estival del mandatario ha alterado la rutina del municipio, ya que la Capitanía Marítima de Las Palmas ha prohibido drásticamente la navegación en las aguas adyacentes hasta el próximo 24 de agosto para garantizar la seguridad del recinto.

De regalo real a reserva exclusiva del presidente socialista

El origen de este ostentoso palacio costero se remonta a finales de la década de los 70, cuando fue mandado a construir por el rey Hussein I de Jordania, quien posteriormente se lo regaló al rey Juan Carlos I antes de quedar bajo la adscripción de Patrimonio Nacional. A lo largo de los años, el complejo albergó a la Familia Real y a mandatarios internacionales como Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Mijail Gorbachov o Václav Havel. No obstante, lo que en 2015 se proyectó para la promoción de los intereses turísticos de España ha acabado convirtiéndose, desde 2020, en el refugio estival de Sánchez a costa de las arcas públicas.