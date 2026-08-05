Los combustibles superan la barrera del 15% y obligan a mantener el IGIC cero en agosto

La Consejería de Hacienda mantiene este mes de agosto el tipo cero del IGIC sobre gasolinas y gasóleos. Sin embargo, la medida esconde una realidad que asfixia el presupuesto del conductor canario. La exención fiscal solo sigue vigente por un motivo claro: el precio interanual de los carburantes en las Islas ha superado la barrera del 15%, el límite que la propia normativa fija para desactivar esta ayuda.

El Gobierno de Canarias, a través del Decreto ley 3/2026, aplicó esta rebaja para paliar la crisis de Oriente Medio. Meses después, la prórroga revela que la inflación energética sigue desbocada. El archipiélago desmonta el beneficio producto a producto, según varíen los índices. El gas, por ejemplo, ya regresó al tipo del 1% en julio.

Renunciar a cobrar no es abaratar

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, defiende que estas rebajas mitigan el coste que soportan familias y empresas. Pero en economía conviene hablar con propiedad: mitigar no es revertir.

El Ejecutivo autonómico no abarata el combustible. Simplemente, renuncia a recaudar sobre un precio que sigue disparado. El litro que reposta cualquier ciudadano o transportista en Canarias cuesta hoy un 15% más que hace un año, con o sin impuesto. El esfuerzo final recae, una vez más, en el consumidor.

El agujero oculto en las cuentas públicas

Hay un dato que ninguna comunicación oficial recoge: cuánto deja de ingresar Hacienda por mantener este tipo cero. Sin esa cifra sobre la mesa, el contribuyente no puede evaluar el precio real de la política pública que supuestamente le beneficia.

La mecánica de fondo es conocida en la administración. Ante un shock de precios de origen externo, el Gobierno suprime temporalmente un impuesto. Esto abre un agujero recaudatorio sin cifrar en las cuentas autonómicas, mientras el precio del carburante permanece inamovible en el surtidor.

Canarias aplica un tratamiento paliativo al síntoma tributario, pero deja intacta la enfermedad estructural: una dependencia energética absoluta en un territorio que importa cada gota de combustible que quema.