Ni País Vasco ni Cataluña, el verdadero motor de la riqueza nacional habla con acento canario

El tejido productivo canario consolida su resistencia. Durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago ha registrado un crecimiento del 0,7% respecto al trimestre anterior. Este dato empata con la media nacional, pero esconde el verdadero pulso de las Islas: en su tasa interanual, Canarias se anota un alza del 2,8%, superando el 2,7% en el que se mueve el conjunto de España.

Las estimaciones publicadas este martes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) arrojan una radiografía clara. Utilizando la metodología Metcap sobre el avance del Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos confirman una España de dos velocidades, donde los motores turísticos y empresariales tiran del carro nacional.

El eje de la creación de riqueza

Mientras la economía canaria avanza con paso firme, otros territorios muestran claros síntomas de fatiga. En la comparativa anual, Baleares lidera el crecimiento con un 3%, seguida de cerca por locomotoras tradicionales como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, todas ancladas en el 2,9%.

Canarias, con su 2,8%, se asienta en esta parte alta del ránking, consolidándose como un polo esencial de dinamismo frente a la inercia de otras zonas del país. Comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha se limitan a igualar el 2,7% de media nacional.

El lastre de las economías estancadas

En el reverso de la moneda quedan los territorios que no logran incentivar su economía. El vagón de cola lo ocupa el Principado de Asturias, con un lánguido avance del 2,2%, seguido por Cantabria, Extremadura y el País Vasco, atascados en el 2,3%.

La lectura que dejan los números de este segundo trimestre de 2026 es evidente: el sector productivo de Canarias funciona. A pesar del complejo escenario nacional, la inversión y el dinamismo de las empresas insulares siguen siendo el principal salvavidas para mantener la senda de crecimiento.