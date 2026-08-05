Solo el 30% de los migrantes regularizados cotiza en las Islas, más de 26.000 inmigrantes no aportan a Canarias

Según el Ministerio, las Islas ya cuentan con 11.329 migrantes dados de alta en la Seguridad Social. Suena a éxito rotundo hasta que se aplica una simple regla matemática: en Canarias lo solicitaron 37.525 personas. Es decir, solo tres de cada diez han logrado entrar en el mercado laboral.

El 70% en el limbo

La pregunta que el Ejecutivo evita responder es evidente: ¿qué ocurre con el 70% restante? Estamos hablando de más de 26.000 personas que han obtenido su regularización en el Archipiélago, pero que no están aportando un solo euro a la caja común. Un fracaso fruto de regularizar por decreto sin crear riqueza ni puestos de trabajo. Si el mercado, ahogado a impuestos y trabas burocráticas, no puede absorber esta mano de obra, el resultado es engrosar las listas de dependencia del Estado de Bienestar, es decir, que los inmigrantes también vivan de un sistema público ya al borde del colapso.

Emprender por necesidad

Resulta heroico, eso sí, que de ese escaso 30% que ha logrado cotizar, un 12,5% haya optado por darse de alta como autónomo. Personas que, ante la ineficacia del sistema, deciden arriesgar su capital para emprender, dándole una bofetada a la cultura del subsidio y demostrando que la libre iniciativa siempre supera a la planificación central.

Pero la hipocresía gubernamental no termina en las cifras migratorias. Mientras se exige a las empresas privadas un esfuerzo titánico para contratar y mantener plantillas, el sector público ha perpetrado un despido masivo. El mes de julio cerró en Canarias con 1.759 parados más, lastrado por la destrucción de 9.068 puestos de trabajo en el sector educativo.

Es la eterna doble moral de la Administración: persigue la temporalidad en la hostelería, pero despide al 15% de su personal educativo en verano para ahorrarse las nóminas de julio y agosto.

El empresario resiste

Una vez más, tuvo que ser la iniciativa privada la que amortiguara el golpe. La hostelería sumó 2.115 afiliados y el comercio aportó casi 1.800 más. Son los empresarios turísticos y los comerciantes quienes, sorteando la asfixia fiscal y la incertidumbre, tiran del carro económico de Canarias.

Vender como un éxito que siete de cada diez regularizados no coticen, mientras el propio Estado manda a 9.000 personas al paro en un solo mes, no es política económica. Es, sencillamente, maquillar la realidad. El tejido empresarial canario necesita talento, flexibilidad y menos impuestos, no campañas de propaganda que se desmoronan al encender la calculadora.