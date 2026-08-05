Un anciano en estado crítico tras ser rescatado del mar en la playa de Las Canteras

Un hombre de 70 años se encuentra ingresado en estado crítico después de ser rescatado del mar con evidentes signos de ahogamiento en la popular playa de Las Canteras, situada en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente, que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencias, subraya una vez más la importancia de la cadena de supervivencia y la rápida actuación de los servicios de socorrismo en los litorales españoles, especialmente en zonas de gran afluencia turística y local.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el suceso tuvo lugar poco después de las siete de la tarde, concretamente a las 19:06 horas. A esa hora, se recibieron varias llamadas de alerta indicando que un varón había sido sacado del agua y se encontraba inconsciente en la arena. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes, movilizando a los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender la urgencia.

Los primeros en actuar fueron las personas que dieron la voz de alarma y el equipo de socorristas que presta servicio en el arenal grancanario. Estos profesionales y ciudadanos iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas al comprobar que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Minutos después, se personó en el lugar el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que tomó el relevo en la asistencia. Los sanitarios aplicaron técnicas de soporte vital avanzado y, afortunadamente, consiguieron revertir la situación clínica del paciente, recuperando su pulso.

Una vez que el equipo médico logró estabilizar las constantes vitales del hombre, se procedió a su traslado de máxima prioridad. Para ello, se utilizó una ambulancia medicalizada del SUC, que condujo al paciente hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. A su llegada al centro hospitalario, fue ingresado para recibir atención médica especializada y continuar con los tratamientos necesarios tras el severo episodio de falta de oxígeno.

El operativo desplegado en el paseo marítimo contó también con la presencia de agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Los efectivos policiales se encargaron de asegurar la zona para facilitar el trabajo del personal sanitario, además de colaborar activamente con el resto de los recursos de emergencia. Asimismo, los agentes procedieron a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este grave incidente en el litoral de la capital.