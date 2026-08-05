Un camión de basura desata un incendio eléctrico junto a un centro de menores en Tenerife



Un grave incidente ha alterado la madrugada de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife, poniendo en evidencia los riesgos de las maniobras de los servicios de limpieza en zonas sensibles. Un camión de recogida de basuras provocó un incendio tras arrastrar y derribar un tendido eléctrico en las inmediaciones del centro de acogida de menores Aldeas Infantiles, ubicado en la localidad de El Tablero.

El origen del fuego y la maniobra de riesgo



Los hechos se desencadenaron en torno a las seis y media de la mañana en la calle Anémona. Según los reportes del suceso, el vehículo del servicio de recogida arrastró un cable eléctrico, precipitándolo violentamente contra el suelo.

El impacto de la línea eléctrica contra una zona que acumulaba rastrojos y restos vegetales secos generó las chispas que iniciaron las llamas. El fuego prendió de inmediato, calcinando una superficie aproximada de 150 metros cuadrados y obligando a activar las alertas de emergencia.

Alarma junto a las instalaciones de Aldeas Infantiles

El suceso resulta inaceptablemente crítico al haberse producido a escasa distancia de un centro de acogimiento de menores. La proximidad del fuego a las instalaciones de Aldeas Infantiles forzó a los agentes de la Policía Local a desplegar un dispositivo preventivo urgente. El objetivo era blindar la zona para evitar lesiones entre los residentes y asegurar el perímetro para la intervención de los equipos de extinción.

Hasta el enclave tuvieron que movilizarse efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, profesionales de las Brigadas Forestales y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, desplazada con carácter estrictamente preventivo ante la gravedad de la situación.





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Consecuencias y cortes de suministro

Aunque las fuentes municipales informan que el incendio ya ha sido controlado por los bomberos, la imprudencia ha dejado secuelas en la infraestructura local.

El derribo del cableado por parte del camión de basura ha afectado severamente a las líneas eléctricas de El Tablero, provocando cortes de suministro en la zona. Actualmente trabajan técnicos especializados sobre el terreno a contrarreloj para evaluar los daños materiales ocasionados y tratar de restablecer el servicio eléctrico que este absurdo suceso ha interrumpido.