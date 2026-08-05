Un muerto y dos heridos graves tras estallar un tanque de combustible en Telde

Una violenta explosión registrada en la zona de los tanques de combustible del Polígono Industrial de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, ha dejado un trágico saldo de un fallecido y al menos dos heridos de gravedad. El suceso, que ha generado una enorme alarma en la zona dada la naturaleza de las instalaciones, provocó la movilización inmediata de un amplio dispositivo policial y de rescate.

El Ayuntamiento de Telde ha confirmado que los servicios de emergencia recibieron el primer aviso poco después de las 12:00. A su llegada, los equipos de rescate se encontraron con un escenario devastador. Según el balance provisional facilitado por la Policía Nacional, el siniestro se cobró la vida de un trabajador en el acto. Asimismo, los servicios médicos atendieron a una persona que fue hallada en estado inconsciente y a otros dos operarios que presentaban lesiones severas. Estos últimos, ambos con pronóstico grave, fueron estabilizados en el lugar y trasladados de urgencia a un centro hospitalario, si bien las autoridades han indicado que se encuentran fuera de peligro.

Las labores de soldadura, principal hipótesis

Aunque de momento no existe un dictamen oficial sobre las causas exactas que originaron el estallido, el foco de las primeras pesquisas apunta directamente a un trágico accidente laboral. Fuentes conocedoras del suceso han adelantado que la explosión se habría desencadenado en el momento en que varios operarios se encontraban en la parte alta de uno de los depósitos de combustible realizando tareas de soldadura, lo que podría haber originado la deflagración. En cualquier caso, será la investigación que ya lidera la Policía Nacional la encargada de esclarecer las circunstancias precisas y depurar las posibles responsabilidades.

Ante la magnitud del suceso y el riesgo inherente a una planta de combustible, el despliegue de seguridad no se hizo esperar. En el recinto trabajan de forma ininterrumpida y coordinada los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local, efectivos de Protección Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Su prioridad absoluta en estas primeras horas ha sido atender a las víctimas, asegurar el perímetro y garantizar que la situación en el resto de los tanques esté bajo control.

Para no entorpecer estas labores críticas, el consistorio teldense ha emitido un aviso urgente pidiendo a la ciudadanía que evite acercarse o transitar por las inmediaciones del Polígono Industrial de Salinetas. Despejar las vías de acceso es vital para facilitar el tránsito de las ambulancias y los vehículos pesados de emergencia, garantizando así la seguridad pública mientras continúan los trabajos en la zona cero de la explosión.