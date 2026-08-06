220.000 euros que arruinan la competitividad de el tejido de Santa Cruz por culpa de los bonos de consumo

Durante las primeras 24 horas de su sexta campaña, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vendido más de 13.000 bonos consumo, acaparando el 83,9% del total emitido. El alcalde, José Manuel Bermúdez, califica esta iniciativa de "herramienta útil" que supone un apoyo directo al tejido empresarial.

Sin embargo, esto solo refleja una profunda falta de comprensión sobre cómo funciona la creación real de riqueza. La política de bonos no es una inyección mágica de prosperidad, sino un mecanismo de planificación central que altera artificialmente los incentivos económicos de los ciudadanos.

La alteración de la preferencia temporal

El concepto económico de la preferencia temporal dicta que, en condiciones normales, los individuos valoran más los bienes presentes que los futuros. Para posponer el consumo y ahorrar, requieren un incentivo. Lo que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz es intervenir directamente en esta balanza.

Al ofrecer un bono que permite gastar 25 euros pagando solo 15, el consistorio está abaratando artificialmente el coste del consumo presente mediante una subvención de 10 euros por bono. Esta manipulación de los precios empuja a los tinerfeños a gastar hoy un dinero que, en un mercado libre y sin distorsiones, quizás hubieran destinado al ahorro o a la inversión productiva a largo plazo.

Se fomenta una economía del pan para hoy y hambre para mañana. Se destruye la acumulación de capital, que es la verdadera base para crear empresas sólidas y empleos estables, en favor de un pico de facturación efímero y dependiente de la respiración asistida del sector público.

Lo que se ve y lo que no se ve

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, celebra que la inversión municipal de 220.000 euros movilizará alrededor de 520.000 euros en consumo directo. Esta es la parte de la economía que se ve, el cliente en la caja y el comerciante facturando.

Lo que no se ve es el coste de oportunidad. Esos 220.000 euros no surgen de la nada, provienen de los impuestos de los ciudadanos. El Ayuntamiento detrae capital de las familias y empresas tinerfeñas para luego devolvérselo de forma condicionada. El ciudadano solo puede gastar ese dinero en los comercios adheridos que el político de turno ha validado, creando una competencia desleal con aquellos negocios que, por burocracia o decisión propia, operan fuera de la red municipal.

El nivel de microgestión llega al punto de dividir el consumo por distritos de manera arbitraria, destinando 7.500 bonos al Centro-Ifara y dejando apenas 400 para Anaga, donde todavía quedan unidades disponibles junto a otros barrios como Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Suroeste.

Además, al subvencionar la demanda de forma arbitraria, este esquema rompe el principio de mérito y eficiencia que rige el libre mercado. Las empresas más competitivas, aquellas que ganan clientes gracias a la calidad de su oferta, la innovación o la optimización de sus costes, sufren la competencia desleal de un sector dopado por la administración. El Ayuntamiento decide artificialmente quién vende y cuándo, castigando a los negocios que crecen por sus propios medios y sustituyendo la acumulación orgánica de capital por la dependencia del subsidio. Con este modelo, las empresas no prosperan mejorando su productividad para satisfacer al consumidor, sino adaptándose a los criterios de la burocracia municipal, lo que anula la verdadera competencia y condena al tejido productivo local al estancamiento en cuanto se agota el dinero público.

El domingo subvencionado y el control burocrático

La campaña está gestionada por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) e impone un control estricto sobre el ciudadano, obligándole a mostrar su DNI para canjear los bonos.

Lejos de aliviar la carga fiscal para que los ciudadanos gasten su dinero cuando y donde quieran, el consistorio anuncia una segunda fase intervencionista: los "Bonos Domingo". Se emitirán 4.800 bonos adicionales financiados al 50% para forzar el consumo en un día específico de la semana.

El Ayuntamiento de Santa Cruz se consolida así en su rol de director de orquesta comercial, dictando los tiempos, los lugares y los descuentos de una economía que, para ser verdaderamente próspera, solo necesitaría impuestos más bajos y menos tutelaje institucional.