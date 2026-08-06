Cuatro heridos tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a su paso por La Guancha

Un total de cuatro personas, entre las que se encuentran dos menores de edad y dos mujeres adultas, han resultado heridas de diversa consideración a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la isla de Tenerife. En concreto, el suceso tuvo lugar en la carretera TF-5, en la zona conocida como Santa Catalina, perteneciente al término municipal de La Guancha, según han informado los servicios de emergencia del archipiélago canario.

Los hechos se desencadenaron pasadas las cuatro de la tarde. A las 16:19 horas, las líneas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias registraron una alerta telefónica que informaba de una aparatosa colisión en la que se habían visto involucrados dos turismos. Tras recibir el aviso y realizar la correspondiente clasificación y evaluación inicial de la emergencia, la sala operativa activó de inmediato los protocolos de actuación, movilizando a los recursos necesarios para atender a las víctimas sobre el terreno.

https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-08-06/la-gomera-dopa-su-comercio-con-1-1-millones-de-dinero-publico-para-maquillar-el-verano-7446189

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Civil y efectivos del Servicio de Urgencias Canario. Una vez en el punto del impacto, los agentes de la Benemérita se encargaron de asegurar la zona, regular el tránsito rodado para evitar nuevos percances y elaborar el atestado policial. Por su parte, el equipo médico procedió a la valoración y asistencia sanitaria de los cuatro ocupantes afectados por el choque.

Tras una primera exploración in situ por parte de los facultativos, se determinó el traslado a un centro hospitalario de tres de los heridos. De este modo, los dos jóvenes de 15 y 17 años, junto con la mujer de 47 años, fueron evacuados en una ambulancia de soporte vital básico rumbo al Hospital Universitario Hospiten Bellevue para someterse a una revisión más exhaustiva y descartar lesiones de mayor gravedad. En cambio, la otra ocupante, una mujer de 40 años que también recibió atención médica en el lugar, declinó ser trasladada a las instalaciones sanitarias.

Este tipo de siniestros viales en carreteras como la TF-5 ponen de manifiesto la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en vías interurbanas de gran afluencia. Las autoridades competentes y la Dirección General de Tráfico recuerdan de forma constante la necesidad de respetar los límites de velocidad, evitar cualquier tipo de distracción al volante y mantener la distancia de seguridad reglamentaria en todo momento, así como de adecuar la conducción a las circunstancias específicas del trazado y a las condiciones meteorológicas. La rápida y coordinada intervención de los equipos de emergencias, tanto sanitarios como policiales, resulta siempre crucial para minimizar los daños personales, prestar un auxilio eficaz a los heridos y restablecer la normalidad en la red viaria lo antes posible tras un impacto de estas características.