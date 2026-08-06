El Ayuntamiento de Santa Cruz y Fauca limitan el crecimiento comercial al impedir la apertura dominical

Quince años es mucho tiempo para cualquier economía, pero en Santa Cruz de Tenerife parece que el reloj se detuvo en 2011. La capital tinerfeña sigue encorsetada por una Zona de Gran Afluencia Turística anacrónica, mantenida artificialmente por un Ayuntamiento que ha decidido claudicar ante la cerrazón sin sentido de Fauca. Bajo la bandera de una falsa e hipócrita protección al pequeño comerciante, se está asfixiando la libre competencia, espantando la inversión y condenando a la ciudad a ser un auténtico desierto cada domingo.

El reciente escrito presentado por Asodiscan pidiendo al consistorio que cumpla la ley y evalúe la vigencia de esta medida ha desnudado la mentira sobre la que se sustenta esta prohibición de facto. Los datos oficiales son demoledores y no dejan lugar a la narrativa victimista. Hay 419 locales comerciales vacíos en la ciudad, muchos de ellos pudriéndose en las mismísimas arterias del casco histórico como El Pilar, Castillo o Suárez Guerra, las mismas calles que supuestamente se están protegiendo.

¿Proteger de qué y a quién? La realidad es que entre el 65% y el 85% de los pequeños comercios del centro renuncia a abrir los domingos. Se está prohibiendo abrir a las grandes superficies de zonas como Cabo Llanos para salvar a unas tiendas que, cuando llega el domingo, prefieren echar el cierre. Es el perro del hortelano elevado a política municipal, ni abren ni dejan abrir.

Y mientras el Ayuntamiento y Fauca se dan la mano en este ejercicio de ceguera económica, el daño a la dinamización de la ciudad es incalculable, ignorando de forma sistemática los verdaderos argumentos a favor de una apertura liberalizada.

El primer factor es el efecto tractor de las grandes superficies. Si polos comerciales como Cabo Llanos pudieran abrir, miles de tinerfeños de toda la isla bajarían a Santa Cruz los domingos. Ese flujo masivo de ciudadanos no solo llenaría los centros comerciales, sino que se desbordaría hacia las calles del centro, llenando terrazas, restaurantes, cafeterías y, por supuesto, los pequeños comercios que sí decidan abrir y competir. La gran superficie no es el enemigo del pequeño comercio, es el imán que trae a los clientes que el centro, por sí solo, ya no es capaz de atraer.

A esto se suma el ridículo turístico. Cada año 160.000 cruceristas desembarcan en Santa Cruz en días en los que el comercio está clausurado. Turistas con los bolsillos llenos y ganas de consumir se encuentran con un paisaje de persianas bajadas. Es una irresponsabilidad económica y un desprecio al libre mercado que empobrece directamente a los ciudadanos para satisfacer a un lobby anclado en el pasado.

Además, se paraliza la creación de empleo real. La apertura dominical en grandes superficies requiere, por volumen y convenios, de nuevas contrataciones. Impedirlo es destruir deliberadamente puestos de trabajo en un sector que ya representa una quinta parte del empleo directo del municipio.

Resulta innegable la incoherencia y arbitrariedad de la situación. Es un insulto a la inteligencia que el Ayuntamiento excluya de esta zona de gran afluencia al área de Tres de Mayo y Cabo Llanos argumentando falta de interés turístico, cuando concentra la mitad de las paradas del bus turístico de la ciudad y alberga patrimonio histórico como la Ermita de San Telmo o la recién financiada Ermita de Regla.

El alcalde José Manuel Bermúdez reconocía hace poco que la ciudad ha cambiado radicalmente desde hace veinte años. Sin embargo, su administración sigue guardando un cómplice silencio ante las peticiones de los operadores que exigen, simplemente, que se aplique la ley. Asodiscan, respaldada por gigantes del comercio y la patronal hotelera, no está pidiendo un favor, está exigiendo que la administración justifique con datos de 2026 por qué se sigue coartando la libertad de empresa.

El inmovilismo de Fauca, actuando como un freno de mano para el progreso, y la complacencia del Ayuntamiento son un ataque directo a la prosperidad de Santa Cruz. La protección del pequeño comerciante no se logra prohibiendo trabajar al vecino, sino fomentando un ecosistema dinámico, atractivo y libre donde haya motivos para salir a la calle.

Es hora de abrir las puertas, levantar las persianas y dejar que los consumidores, y no los burócratas o las asociaciones clientelares, decidan dónde, cómo y cuándo quieren gastar su dinero. Todo lo demás es condenar a Santa Cruz a la irrelevancia dominical.