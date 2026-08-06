El bebé fallecido por un golpe de calor en Fuerteventura era nieto del socialista 'Tito Berni'

Un trágico episodio sacude al entorno familiar del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el tristemente célebre Tito Berni, presunto cabecilla de la trama de corrupción del caso Mediador. El bebé de 20 meses que perdió la vida este pasado fin de semana en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a causa de un golpe de calor era su nieto.



La muerte del menor se produjo como consecuencia de una negligencia letal por parte de su padre, hijo del expolítico socialista, quien olvidó al niño en el interior de su vehículo durante la mañana del sábado. Tras el letal despiste, cuando el padre regresó al coche se encontró al menor en un estado de extrema gravedad por la exposición a las altas temperaturas.

Investigado por homicidio por imprudencia grave. La Justicia ya ha tomado cartas en el asunto. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia ha abierto diligencias contra el hijo de Tito Berni por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. Este ilícito penal, aplicado cuando se causa la muerte de otra persona por una evidente falta de cuidado o negligencia, acarrea penas de entre uno y cuatro años de prisión en el Código Penal español.



Por el momento, el investigado no ha pasado a disposición judicial ni se prevé que lo haga de forma inminente, quedando a la espera de que se le tome declaración. La magistrada de guardia se centra ahora en esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia y, muy especialmente, en determinar cuánto tiempo permaneció el niño abandonado a su suerte en el interior del habitáculo. Por su parte, la Policía Nacional ya ha remitido las actuaciones al juzgado tras el peritaje realizado in situ por la Policía Científica.



La autopsia confirma el golpe de calor. Los primeros resultados de la autopsia no dejan lugar a dudas y apuntan directamente al golpe de calor como causa del fallecimiento.

Tras percatarse del "olvido", el padre llevó al bebé al Hospital General de Fuerteventura. Ante la situación crítica del menor, el personal sanitario ordenó su traslado de urgencia al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria para que recibiera atención pediátrica especializada, donde finalmente falleció.

Este martes, el pueblo de Tetir acogió el entierro del niño de 20 meses, un acto que contó con la presencia de la familia del exdiputado socialista, así como de amigos y allegados para darle el último adiós.