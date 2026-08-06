El Gobierno canario activa la prealerta por riesgo de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal, ubicado en el municipio majorero de Tuineje. La alerta saltó tras recibir la notificación de Puertos Canarios a través del Cecoes 112, confirmando la presencia de una vía de agua en una embarcación que se encontraba atracada en las instalaciones portuarias.

Despliegue en cadena de los planes de emergencia

Ante la amenaza potencial para las aguas de la isla, los organismos competentes activaron de forma escalonada sus protocolos de respuesta. A las 20:20 horas se puso en marcha el Plan Interior Marítimo en fase de emergencia, al que le siguió, a las 20:48 horas, la activación del Plan Marítimo Nacional en fase de alerta por parte de Capitanía Marítima para asegurar el control de la zona.

Coordinación activa a la espera de evolución

Para completar el operativo, la Dirección General de Emergencias aplicó el PLATECA en situación de prealerta desde las 22:00 horas, garantizando la coordinación interadministrativa y la disponibilidad de recursos. Aunque el Ejecutivo autonómico confirma que por el momento no se ha registrado contaminación en la lámina de agua, el seguimiento sobre la embarcación se mantiene de forma permanente.