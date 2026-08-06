El mercado laboral despega en Tenerife con 41.000 nuevos empleo

La economía tinerfeña demuestra una capacidad de crecimiento que consolida el cambio de ciclo en su mercado de trabajo. Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al segundo trimestre de 2026, certifican que el tejido productivo de la isla ha logrado sumar 41.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos tres años. Atrás quedan los peores momentos de incertidumbre, hoy, miles de familias respiran con el respaldo de una nómina y un mercado en expansión.

El empuje del sector privado

Actualmente hay 447.000 tinerfeños ocupados. La caída del desempleo acompaña esta inercia positiva, con 26.600 parados menos buscando una oportunidad. El Área Metropolitana lidera la creación de empleo, pero el empuje de la iniciativa empresarial se deja sentir con fuerza en comarcas clave como el Suroeste, Abona y el Valle de la Orotava.

Las cifras oficiales confirman que la tasa de paro cae hasta el 10,2%, un porcentaje que sitúa a la isla un punto y medio por debajo de la media autonómica y la consolida como el motor laboral de la provincia. La tasa de empleo roza ya el 53%, acariciando los máximos históricos previos a la crisis de 2008.

Talento y diversificación real

Desde el Cabildo Insular, la presidenta Rosa Dávila subraya la "fortaleza" del mercado. Sin embargo, la clave de este repunte radica en la capacidad del sector productivo para absorber talento. No se trata solo de engordar las estadísticas, sino de que la contratación responda a las demandas de una economía que busca diversificarse.

Este cambio de modelo cuenta con el aval de los radares internacionales. Un reciente informe de la red profesional LinkedIn coloca a Tenerife como el segundo territorio de España donde más crecen las oportunidades laborales, solo superado por Alicante. La plataforma confirma que la demanda empieza a desbordar los servicios tradicionales para instalarse en ámbitos de mayor valor añadido, como la digitalización, la innovación y los servicios profesionales.

Conectar oferta y demanda

Cuando se facilita la actividad empresarial, el empleo florece. El reto ahora es afinar la intermediación. Como apunta el consejero insular de Empleo, Efraín Medina, el objetivo es alinear la formación de los ciudadanos con las necesidades de las compañías. Conseguir que el talento local y las empresas hablen el mismo idioma es el paso definitivo para que esta inercia de crecimiento se traduzca en una prosperidad sólida para los tinerfeños.