Hazte Oír vuelve a hacerlo. Planta cara a Sánchez en Lanzarote con carteles a tamaño real y el lema "Criminales"

La organización Hazte Oír ha irrumpido nuevamente en la estancia vacacional que Pedro Sánchez y su familia disfrutan en la residencia oficial de La Mareta, en el municipio de Teguise. En esta ocasión, la entidad ha instalado en diversos puntos de la isla una serie de reproducciones a tamaño real del presidente del Gobierno y de su esposa, Begoña Gómez. El montaje está presidido por una pancarta con la palabra "Criminales", configurando una suerte de photocall improvisado concebido para que tanto residentes como turistas puedan fotografiarse junto a las réplicas del mandatario y de su mujer.

Sátira sobre la corrupción y el descanso presidencial

Las reproducciones recurren a la sátira para retratar a los protagonistas: Pedro Sánchez aparece vistiendo chaqueta y corbata de cintura para arriba y traje de baño de cintura para abajo, mientras que Begoña Gómez luce un birrete universitario en la parte superior y un pareo en la inferior. La iniciativa incluye también la imagen del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vestido con una camisa de estilo hawaiano. Con esta escenografía, la asociación busca redoblar la presión y visibilizar lo que consideran "una huida de la realidad" por parte del jefe del Ejecutivo.

Contraste entre el descanso en La Mareta y la crisis en Ceuta

El escenario del retiro estival choca frontalmente con la coyuntura nacional. Mientras el presidente permanece en el complejo palaciego tras su llegada el pasado sábado a bordo del Falcon, la presión migratoria en Ceuta alcanza cotas históricas con la entrada continuada de miles de personas procedentes de Marruecos. Ante esta situación, el recinto insular permanece fuertemente custodiado por las fuerzas de seguridad, al tiempo que Hazte Oír ha convocado una protesta presencial frente a los propios accesos donde se aloja el líder del Gobierno socialista.

Una ofensiva que da continuidad a las protestas estivales

Esta acción no constituye un caso aislado, sino que da continuidad a las movilizaciones impulsadas por la asociación en suelo insular. Durante el pasado verano, la entidad ya eligió Lanzarote para escenificar su rechazo a las políticas gubernamentales al llenar una playa entera con sombrillas serigrafiadas con el rostro de Pedro Sánchez y el rótulo "Corrupto", en referencia a los presuntos casos de corrupción que salpican al entorno socialista.