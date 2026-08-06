La alcaldesa Fátima Lemes en evidencia una vez más al amparar el despido ilegal de su socio de Vox en Arona

El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Arona afronta una condena judicial que expone a la alcaldesa Fátima Lemes al demostrar su participación en las decisiones de sus socios. La Justicia obliga al Consistorio a readmitir a una trabajadora que fue apartada de su puesto tras anunciar su embarazo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santa Cruz de Tenerife condena a la administración local y sitúa la responsabilidad en la alcaldía que rubricó formalmente un cese promovido por el concejal de Vox Naím Yánez.



​El fallo judicial supone un revés para el equipo de gobierno que dirige Lemes. La sentencia dictada el pasado treinta de julio anula el despido al determinar que la Corporación vulneró el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo. El dictamen obliga al Consistorio del sur de Tenerife a reincorporar a la empleada en su puesto de personal de confianza y a pagarle todos los salarios de tramitación devengados desde el momento del cese. El magistrado desestima la indemnización adicional de más de veinte mil euros solicitada por la afectada.

​Los documentos del caso detallan cómo la máxima responsable municipal actuó en este proceso laboral impulsado desde la concejalía de Vox. La empleada se incorporó el seis de marzo de dos mil veinticinco mediante una resolución firmada por la propia alcaldesa a propuesta de Yánez. La relación laboral contemplaba un salario de unos mil novecientos euros mensuales y una duración hasta junio de dos mil veintisiete. El veintitrés de septiembre la trabajadora causó baja por embarazo de riesgo. La alcaldía decretó su cese dos meses después con fecha veintiuno de noviembre amparándose en una supuesta pérdida de confianza.

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La motivación validada por el gobierno local de Lemes carece de respaldo ante los tribunales. La decisión se consumó basándose en un escrito del edil de Vox donde acusaba a la mujer de pretender equipararse al personal funcionario y de ausentarse de su puesto. El magistrado en consonancia con el Ministerio Público desmonta esta versión tolerada por la corporación y concluye que el despido estuvo motivado exclusivamente por el estado de gestación. La resolución judicial subraya que la administración no ofreció ninguna explicación coherente que demostrara motivos ajenos al embarazo vulnerando el artículo catorce de la Constitución Española.

​La condición eventual del cargo no exime de responsabilidad al grupo de gobierno. El dictamen aclara que aunque el puesto sea de libre designación la especial protección a la maternidad prevalece frente a las decisiones políticas. La figura de la alcaldesa queda comprometida por permitir y firmar esta vulneración de derechos ejecutada por su socio de gobierno aunque la sentencia aún no es firme y el Ayuntamiento dispone de un plazo de quince días para presentar un recurso de apelación si la corporación decide prolongar el proceso en los juzgados.