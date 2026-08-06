La Gomera logra puntos donde el 100% de la energía de la isla se cubre con renovables

La Gomera ha puesto fin a su aislamiento histórico. Desde el pasado 1 de julio, la isla opera conectada al sistema eléctrico de Tenerife, una obra de ingeniería que ya arroja cifras contundentes en la economía real. Lejos de las habituales promesas políticas, la interconexión ha demostrado su eficacia en apenas unas semanas: durante el mes de julio, la energía eólica logró cubrir el 100% de la demanda insular en los momentos de mayor rendimiento.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, confirmó que los cinco parques eólicos de la isla llegaron a inyectar más de 9 megavatios (MW) a la red de forma simultánea. Esta potencia fue suficiente para que, en picos concretos, la actividad de hogares, comercios y administración pública se sostuviera íntegramente con la fuerza del viento. Detrás de este hito no hay discursos, sino una infraestructura que permite aprovechar unos recursos que hasta ahora se desperdiciaban.



Adiós al despilfarro energético

Hasta la puesta en marcha de este enlace, operar como una isla aislada suponía una pesada carga para el sistema. La red insular limitaba la entrada de energía limpia de los molinos para evitar colapsos y garantizar la estabilidad del suministro. En la práctica, esto significaba frenar la producción y tirar a la basura capacidad de generación. El nuevo enlace submarino soluciona este cuello de botella y dota al sistema de una eficiencia inédita, permitiendo rentabilizar la inversión privada y pública en renovables.

145 millones bajo el mar

La obra, que conecta las subestaciones de Chío en Tenerife y El Palmar en La Gomera, ha supuesto una inversión de 145 millones de euros. El tendido salva la distancia entre ambas islas con un tramo submarino de 36 kilómetros y un doble circuito de 66 kilovoltios capaz de transportar 50 MW. Esta cifra no es casual, ya que absorbe con un amplio margen de seguridad la demanda máxima de los consumidores gomeros.



Respaldo mutuo

El funcionamiento del sistema único cambia por completo las reglas del juego. A partir de ahora, si el viento produce más energía de la que La Gomera necesita, el excedente no se pierde, sino que se exporta automáticamente a Tenerife. A la inversa, si el viento cae o se produce una avería, el parque generador tinerfeño actúa como un inmenso generador de respaldo.

La interconexión demuestra en la práctica que la verdadera garantía de suministro y eficiencia no pasa por el aislamiento, sino por tejer redes fuertes. La Gomera ha dejado de limitar sus propios parques por miedo a un apagón para convertirse en un nodo dinámico, capaz de exprimir cada racha de viento para mantener su economía en marcha.