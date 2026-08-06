La Memoria Histórica de Tenerife exige recursos al Gobierno canario para defender la ley en los tribunales

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMH Tenerife) ha reclamado públicamente que las administraciones públicas dote de recursos económicos y asistencia jurídica a los colectivos memorialistas. La entidad advierte de que las asociaciones no pueden asumir en soledad los elevados costes financieros que implica acudir a los juzgados para exigir el cumplimiento de la legislación de memoria democrática y garantizar la retirada de elementos dictatoriales.

Litigios en curso y falta de recursos

Desde la organización ponen como ejemplo directo el procedimiento judicial abierto en torno al monumento a Franco ubicado en la capital tinerfeña, así como los recursos que afectan al Catálogo de vestigios franquistas de Canarias. La entidad señala que ha sido necesario recurrir a la vía judicial para forzar la aplicación de las normas vigentes, una situación que genera una importante carga económica para los colectivos de víctimas al tener que costear personaciones y litigios en los tribunales.

El antecedente de 2018 y la petición al Ejecutivo

En su escrito, la entidad recuerda que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad la Ley de Memoria Histórica en el año 2018, bajo la presidencia de Fernando Clavijo. Por este motivo, la asociación ha reiterado su solicitud de reunión con el propio presidente de Canarias y con la consejera de Justicia, demandando al Gobierno autonómico que habilite partidas de ayuda y amparo legal. La organización sostiene que garantizar estos medios es un requisito indispensable para que los derechos reconocidos en las leyes aprobadas por la Cámara autonómica puedan hacerse efectivos en la práctica.