Lanzarote destina 6,2 millones en su nueva planta de compostaje que tratará 4.375 toneladas de biorresiduos

Las actuaciones en el Complejo Ambiental de Zonzamas arrancaron el pasado 9 de junio con un plazo de ejecución prefijado de diez meses, lo que prevé su culminación para abril de 2027. La licitación ha sido adjudicada a la UTE integrada por Elecnor Servicios y Proyectos SAU y Hormigones Insulares SL por una cifra global de 6.296.768,82 euros, con IGIC incluido, bajo el seguimiento directo de la corporación insular.

Reparto de fondos y exigencias europeas

El desembolso total de la obra se reparte entre diversas partidas de las administraciones públicas. El Gobierno de Canarias aporta una subvención de 2.750.000 euros, mientras que el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) suma otros 2 millones. Por su parte, el Cabildo de Lanzarote asume con fondos propios los restantes 1.546.786,82 euros para adaptar las instalaciones a las exigencias normativas de la Unión Europea contempladas en el PIRCAN.

Capacidad operativa y tratamiento de biorresiduos

La nueva infraestructura tendrá capacidad para procesar 4.375 toneladas anuales de materia orgánica, de las cuales 875 toneladas corresponderán a restos vegetales procedentes de parques y jardines. El recinto incorporará un área de pretratamiento equipada con abrebolsas, trómel de cribado y desfibrilador de poda, previa al paso por los procesos de fermentación y maduración para la conversión final del material en compost.