Las Palmas: 21 coches de la Policía Local inmovilizados por tener la ITV caducada

El sindicato CSIF ha destapado un nuevo episodio de negligencia en la administración de los recursos de seguridad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el pasado 22 de julio, una veintena de vehículos de renting de la Policía Local han quedado fuera de servicio por un motivo burocrático inconcebible: nadie ha controlado que pasen la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Esta parálisis ha mermado drásticamente la capacidad operativa de las unidades territoriales, obligando a reorganizar a la baja el servicio en los distritos de la capital.

La consecuencia más alarmante de esta falta de planificación se vivió este mismo miércoles. Al no disponer de un solo patrulla equipado con mampara de seguridad, los agentes tuvieron que improvisar durante un arresto. El resultado fue un policía compartiendo la parte trasera del vehículo con el detenido, una situación que vulnera los protocolos de traslado y expone al agente a un riesgo físico totalmente evitable.

Radiografía de una flota paralizada

El balance de los 21 vehículos afectados refleja el estado de dejadez del parque móvil destinado a la seguridad ciudadana:

17 patrullas (aproximadamente): Permanecen inmovilizados a la espera de que se regularice su situación administrativa con la ITV.

2 patrullas: Aparcados en el taller pendientes de peritación para ser reparados.

2 patrullas: Dados de baja definitiva tras haber sufrido un siniestro.

Un suma y sigue de deficiencias materiales y formativas

El escándalo de los vehículos sin ITV no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un deterioro organizativo que el CSIF lleva días denunciando. La inacción institucional mantiene a la plantilla mermada tanto en recursos materiales como en preparación básica para la calle:

Sin preparación para el uso de la fuerza: Numerosos agentes acumulan más de tres años sin realizar prácticas de fuego real, incumpliendo abiertamente el Plan Regional de Tiro. A esto se suma la falta de formación para portar los dispositivos electrónicos de control (pistolas tipo táser).

Incapacidad para hacer test de drogas: Una parte de la Unidad de Atestados sigue sin contar con la habilitación necesaria para realizar pruebas de detección de estupefacientes a los conductores.

Material logístico cogiendo polvo: Alrededor de 90 dispositivos PDA, entregados por el Gobierno de Canarias hace más de un año, siguen sin ponerse en funcionamiento. La misma suerte corren varias bicicletas adquiridas para el servicio policial, que llevan arrinconadas y sin uso más de seis meses en las dependencias de Santa Catalina.