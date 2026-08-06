Las universidades públicas canarias plantan cara al Gobierno regional y tachan de insuficiente su plan de financiación

Los rectores de las universidades públicas de Canarias, Lluís Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Francisco García (Universidad de La Laguna), han reiterado su rotundo rechazo a la propuesta de financiación plurianual presentada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. Tras un año de espera, la oferta del Ejecutivo regional ha generado un profundo malestar académico al no cubrir siquiera los gastos estructurales básicos, como el personal, los suministros y el mantenimiento de las infraestructuras. Según señalan las instituciones, los equipos gerenciales ya habían advertido previamente de una pérdida acumulada de unos 25 millones de euros entre 2022 y 2026.

Un desfase económico de hasta 15 millones de euros para 2027

Los cálculos de las instituciones académicas fijan en 290,4 millones de euros la partida necesaria para garantizar su sostenimiento mínimo en 2027. Sin embargo, el borrador presentado por la consejera Migdalia Machín solo contempla 286,9 millones, lo que genera un agujero inicial de 3,5 millones de euros. A este desfase se le suman los incrementos retributivos obligatorios marcados por la normativa estatal, que suponen 11 millones adicionales, lo que eleva el déficit a un total de 15 millones de euros para el próximo ejercicio. De este modo, la financiación real necesaria para afrontar los costes estructurales asciende a 307,7 millones de euros.

Críticas a las penalizaciones y predisposición a la negociación

Ambas universidades han expresado además su sorpresa ante la inclusión de posibles penalizaciones de hasta el 3,5% en la financiación básica, así como un exceso de trabas y auditorías, recordando que ambas instituciones cumplen rigurosamente año tras año con el mandato de equilibrio presupuestario. Asimismo, han aclarado que la captación de fondos competitivos en proyectos de investigación no puede destinarse a tapar agujeros de funcionamiento ordinario. A pesar de las firmes objeciones al documento, Serra y García han trasladado a la Consejería su plena predisposición al diálogo para analizar de forma detallada las cuentas y alcanzar un acuerdo adecuado.