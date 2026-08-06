Las zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria costarán casi 100 millones a los contribuyentes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado luz verde a un desembolso histórico para las arcas municipales. La Junta de Gobierno ha aprobado un expediente de 96.803.701,83 euros destinados al mantenimiento de espacios verdes durante los próximos cuatro años.

Esta cifra coloca a la capital grancanaria a la cabeza del país en volumen de gasto público para este concepto. El coste soportado por los contribuyentes se dispara, alejándose de la realidad económica del resto del territorio nacional. Mientras que en el resto de España la media de gasto por habitante y año es de 26,8 euros, en Las Palmas de Gran Canaria, con Carolina Darias a la cabeza, llega a los 63 euros, casi el triple.

Un contrato troceado y con cuotas laborales

El macrocontrato se divide en tres lotes independientes. Dos de ellos, valorados en 47,5 y 47,8 millones, cubrirán el mantenimiento integral, mientras que un tercer lote de 1,3 millones servirá para vigilar la calidad del servicio. El pliego municipal prohíbe que una misma empresa gestione más de un lote.

La concejala del área, Gemma Martínez Soliño, ha defendido este aumento del gasto afirmando que la ciudad necesita un "instrumento potente y creíble". Sin embargo, la licitación impone rígidas condiciones a las adjudicatarias, interviniendo directamente en la política de contratación de las empresas privadas.

Se exige la contratación de un mínimo de 331 personas. De este volumen de plantilla, el consistorio obliga a que al menos el 30% sean personas en situación de vulnerabilidad, priorizando las "cláusulas sociales" en la contratación pública. La edil justificó esta medida alegando que las administraciones deben hacer un esfuerzo para dar cabida a personas en riesgo de exclusión en el mercado laboral.

Puerta abierta a más sobrecostes

El presupuesto destinará la mitad de sus fondos a cubrir costes de personal. Además, contempla una inversión de 4.000.000 de euros anuales para renovar vehículos y maquinaria del servicio.

Lejos de cerrar la factura en los 96,8 millones anunciados, el Ayuntamiento deja la puerta abierta a encarecer el coste final. El texto incluye un mecanismo de modificación que permite aumentar hasta un 20% las zonas a mantener a medida que se amplíen los espacios ajardinados en la ciudad. Tras su paso por la Junta de Gobierno, el expediente se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.