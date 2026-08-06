Sanidad avisa del riesgo de ceguera por observar el eclipse solar sin gafas homologadas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha emitido este jueves una serie de advertencias y recomendaciones fundamentales para prevenir los posibles daños oculares que pueden derivarse de la observación del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

El fenómeno astronómico, que congregará a numerosos aficionados y curiosos, entraña un peligro significativo si no se toman las precauciones adecuadas. Según ha recordado el Ejecutivo autonómico mediante una nota oficial, uno de los mayores peligros durante un evento de estas características es sufrir una lesión retiniana potencialmente irreversible. Este daño se produce al mirar directamente al astro sin la protección ocular necesaria, un riesgo que se mantiene latente incluso en aquellos momentos en los que el sol se encuentra parcialmente oculto por la luna.

Para disfrutar del evento con total seguridad, las autoridades sanitarias subrayan que se deben emplear única y exclusivamente gafas especiales para eclipses que cumplan de forma estricta con la normativa de seguridad vigente. En este sentido, es habitual que la población recurra a métodos tradicionales que, sin embargo, resultan completamente ineficaces y peligrosos.

Desde el Servicio Canario de la Salud advierten de que las gafas de sol convencionales, sin importar lo oscuras que sean, no ofrecen el nivel de protección requerido para mirar directamente al cielo. Asimismo, resulta un grave error para la salud visual utilizar métodos caseros como radiografías, discos compactos, cristales ahumados, gafas 3D diseñadas para el cine o cualquier tipo de lente oscura que carezca de la debida certificación oficial. La seguridad no radica en la oscuridad del material empleado, sino en su capacidad certificada para filtrar los rayos dañinos.

A la hora de adquirir el equipamiento adecuado, es imprescindible comprobar ciertos detalles en el producto. En primer lugar, debe contar con el marcado CE, un requisito obligatorio que garantiza que el fabricante cumple con la normativa europea. Además, resulta muy recomendable que el artículo haga referencia expresa a la norma EN ISO 12312-2:2015, la cual establece los requisitos específicos para la observación solar.

Por otro lado, los datos del fabricante o importador deben estar claramente identificados, acompañados de instrucciones y advertencias de uso precisas. Finalmente, antes de su utilización, el usuario debe comprobar que el filtro se encuentra en perfectas condiciones, desechando de forma inmediata aquellas lentes que presenten rayaduras, roturas o zonas claras.

En cuanto a la correcta utilización durante el evento, los especialistas insisten en la necesidad de colocarse las gafas antes de alzar la vista y mantenerlas puestas en todo momento durante las fases parciales del eclipse. Resulta de vital importancia ejercer una supervisión constante sobre los niños y las personas mayores, evitando así descuidos que comprometan su visión. Por último, se recuerda que no se debe mirar al sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin los filtros solares específicos, ya que la protección homologada no es suficiente si se combina con instrumentos ópticos que concentran la luz.