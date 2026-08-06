Tenerife desescala al nivel 1 el riesgo de incendios en el norte y mantiene el 2 en el sur

El Cabildo de Tenerife ha modificado las medidas extraordinarias establecidas para la prevención de emergencias en el monte. Ante la alerta provocada por unas temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados, la corporación ha decidido reducir a grado 1 las restricciones en las zonas del norte y el macizo de Anaga, mientras que el sur y el oeste continuarán en grado 2 debido a que el peligro sigue siendo muy alto en dichas vertientes.

Esta resolución, impulsada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entró en vigor este jueves a partir de las 15:00 horas. Las autoridades insulares han confirmado que la medida permanecerá activa hasta la finalización de la alerta en las masas forestales de la isla, evaluando de forma continua las condiciones meteorológicas.

La presidenta de la institución tinerfeña, Rosa Dávila, ha querido recalcar que la decisión de mantener el nivel superior en la vertiente sur y oeste responde a que las condiciones de riesgo muy alto se mantienen inalterables en esa área. "Nuestro compromiso es con los tinerfeños y el propio territorio y nuestro entorno natural. Por eso desde la corporación hacemos un llamamiento a la ciudadanía de responsabilidad para que podamos mantener para generaciones futuras nuestro patrimonio natural", ha declarado.

En esta misma línea se ha expresado la consejera del ramo, Blanca Pérez. La responsable insular ha advertido que, pese a la relajación de las medidas en la vertiente septentrional y Anaga, resulta indispensable mantener la precaución. Pérez ha insistido en que es vital extremar la vigilancia ante cualquier actividad que pueda inducir u originar un fuego. "En el sur y el oeste de la Isla, las condiciones no cambian y las restricciones de grado 2 persistirán por el alto riesgo de incendio que existe", ha asegurado.

Las restricciones estipuladas bajo el grado 1 implican que queda terminantemente prohibido encender fuego en exteriores. Esta limitación abarca la imposibilidad de realizar hogueras, barbacoas y el uso de fogones o cocinas de gas. Del mismo modo, se veta el consumo de tabaco en áreas recreativas, campamentos, pistas y senderos situados en áreas de peligro, así como la utilización de maquinaria que pueda emitir chispas y las exhibiciones de material pirotécnico.

Pese a estas prohibiciones en el norte, la administración insular permite el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de los propietarios a sus terrenos y la circulación de bicicletas o caballos por pistas forestales. No obstante, las autoridades ruegan limitar al máximo la afluencia a estas zonas mientras dure el episodio de calor.

Por su parte, el nivel 2 aplicado en el sur y oeste suma a las restricciones anteriores la prohibición de circular con vehículos a motor por la red de pistas forestales con fines recreativos. Tampoco se permite la estancia en zonas de acampada y áreas de recreo, quedando igualmente suspendidos los eventos deportivos, las romerías campo a través y las jornadas autorizadas para el control del muflón.

Finalmente, la corporación ha emitido una serie de recomendaciones sanitarias ante el incremento térmico. Se insta a los ciudadanos a beber abundante agua para prevenir la deshidratación, emplear protección solar, buscar la sombra y evitar la actividad física al aire libre en las horas centrales del día, concretamente entre las 12:00 y las 16:00 horas, prestando especial vigilancia a ancianos, niños y enfermos crónicos.