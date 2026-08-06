Tragedia mortal en el polígono de Salinetas destapa el descontrol en un depósito de combustible que se presuponía vacío

Un trágico accidente laboral ha sacudido las instalaciones del grupo Disa en el polígono industrial de Salinetas, cobrándose la vida de un trabajador y dejando en evidencia los protocolos de seguridad de la planta. El operario perdió la vida de forma abrupta mientras desempeñaba las labores propias de su trabajo en el recinto industrial. Según la información oficial de la que dispone el Ayuntamiento de Telde, los operarios iban a efectuar sus tareas en un depósito que teóricamente estaba vacío y aparentemente controlado. A pesar de esas supuestas garantías, se desató algo que no estaba bajo el control de estos trabajadores, ocasionando el fallecimiento directo de esta persona y el estado grave del resto de empleados afectados por la explosión. Las víctimas se encontraban realizando lo que la propia compañía calificó escuetamente como labores de mantenimiento habituales.



Activación del nivel de alerta autonómico

La enorme magnitud de la deflagración en el tanque de combustible obligó al Gobierno de Canarias a declarar por la tarde la situación de alerta. Ante la gravedad de los hechos, el Ejecutivo autonómico puso en marcha el Plan Especial de Emergencia Exterior, un protocolo diseñado específicamente por el riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la comunidad autónoma. Las autoridades regionales informaron del suceso y advirtieron que la estructura del depósito resultó gravemente dañada por el estallido. La aplicación estricta de este plan permite articular los recursos de evaluación y control necesarios ante incidencias con sustancias nocivas. El dispositivo autonómico permanecía desplegado al cierre de la jornada, en total coordinación con los servicios municipales e insulares de emergencias para monitorizar la evolución del depósito afectado y descartar riesgos sobre el perímetro industrial circundante.



La justificación de la compañía petrolera

Mientras los efectivos de emergencia continuaban actuando a destajo en la zona cero, la directora de comunicación del grupo Disa, Sara Mateos, compareció a mediodía para intentar calmar los ánimos, confirmando que la emergencia estaba controlada y asegurando que no había riesgo para las personas que rodean a esta instalación. La representante de la empresa indicó de forma tajante que la investigación de las causas del siniestro vendrá en una siguiente fase, eludiendo dar explicaciones inmediatas sobre el fallo. Mateos afirmó que el protocolo de actuación en estos casos dicta que se evacúa al momento a todos los trabajadores de las instalaciones. Según su versión, los operarios que pudieron se fueron marchando, priorizando atender a los compañeros heridos. Paralelamente, y mientras se desarrollaban las pertinentes diligencias judiciales, agentes de la Policía Nacional tuvieron que escoltar a los trabajadores al interior del recinto para que pudieran recoger sus pertenencias personales.



Conmoción institucional y contención ciudadana

El impacto de esta tragedia evitable ha dejado una profunda conmoción institucional. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, aseguró encontrarse con los equipos de seguridad y emergencia frente a una plantilla rota y con el alma rota, lamentando que al final era una aparente tarea de mantenimiento y de rehabilitación y ha sucedido lo que ha sucedido. El primer edil subrayó la necesidad de ser cautos, prudentes y tener la sensibilidad que se requiere en estos duros momentos. Peña trasladó en su nombre, en el de toda la ciudad y en el del conjunto de los miembros de la Corporación municipal su más profundo pesar por el doloroso fallecimiento del trabajador. El regidor municipal destacó que el fallecido pertenecía a una familia humilde, sencilla y profundamente respetada por quienes la conocen. Ante el caos inicial y la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Telde solicitó a la ciudadanía que evitase desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial de Salinetas, con el fin de no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia. Asimismo, el consistorio recomendó mantener la calma, seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales y atender sin contemplaciones las indicaciones de los cuerpos de seguridad.