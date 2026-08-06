Visocan tira de chequera: 22,5 millones para rescatar "esqueletos" de 2008 y engordar sus cifras de vivienda pública

Con más ruido propagandístico que eficacia real, la maquinaria de Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias) ha vuelto a tirar de dinero del contribuyente. La nada despreciable cifra de 22,5 millones de euros ha servido para cerrar la compra de cuatro promociones inmobiliarias en el norte de Tenerife. El objetivo oficial, anunciado a bombo y platillo, es sumar 170 inmuebles al famélico parque de alquiler asequible de las islas. Sin embargo, la letra pequeña de la operación revela la habitual política de parches del Ejecutivo autonómico.

Bajo el paraguas del programa Rehabita Canarias, el Gobierno no está impulsando nueva construcción que amplíe verdaderamente la oferta, sino actuando como salvavidas de proyectos privados fallidos mediante concursos de modalidad llave en mano. Se trata, en rigor, de edificios cuya construcción quedó paralizada y fosilizada tras el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008.



Aunque el relato oficial justifica la maniobra alegando que se ahorra tiempo y se evita consumir nuevo suelo, la cruda realidad es que se está inyectando dinero público para resucitar estructuras de hormigón que llevaban más de quince años en el limbo. En el municipio de La Orotava, este rescate inmobiliario afecta a dos bloques que suman 78 viviendas (uno de 56 pisos y otro de 22, de dos plantas sobre rasante y sótano), equipadas con plaza de garaje y trastero.

El truco de Icod de los Vinos.



Pero el verdadero truco de magia para engordar las estadísticas se encuentra en las cifras de Icod de los Vinos. Allí, Visocan presume de incorporar 92 viviendas distribuidas en dos edificios. Lo que la nota oficial despacha casi de puntillas es que una de esas promociones, compuesta por 40 pisos, ya estaba habitada. De hecho, la propia empresa pública gestionaba previamente estas viviendas mediante una figura de cesión. Es decir, la Administración destina fondos millonarios para comprar un edificio que ya administraba y sumar las viviendas a la columna de nuevas adquisiciones. El segundo inmueble icodense aporta las 52 viviendas restantes.

Sin fecha para las familias



¿Y cuándo podrán entrar las familias canarias que realmente necesitan un techo a los pisos que sí están vacíos? La respuesta es el habitual silencio burocrático.

A pesar del desembolso de los más de 22,5 millones y de que el Gobierno se escuda en que comprar obras ya iniciadas "reduce los plazos", Visocan admite que no tiene una fecha concreta para la entrega de las viviendas. Ahora queda que la pesada maquinaria del Departamento de Gestión de Viviendas complete los interminables trámites administrativos tras formalizar las compraventas. Mucho talonario para lavar la cara a los restos del crash de 2008, pero, a la hora de la verdad, los tinerfeños adjudicatarios tendrán que seguir esperando en la calle.