Acciona, excluida del macrocontrato de basura de 157 millones en Las Palmas por no presentar las muestras requeridas



La Unión Temporal de Empresas formada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex se queda fuera del proceso por un error de forma en la presentación de los depósitos.

Tres competidores para la adjudicación

El procedimiento para adjudicar la Recogida de Residuos Sólidos del municipio está dotado con un presupuesto base de licitación de 156,94 millones de euros y tiene una vigencia de ocho años. Tras la decisión de la Junta de Gobierno local de apartar a la UTE de Acciona, la criba del consistorio deja el proceso con tres empresas finalistas que optan al control del servicio. Las compañías que continúan en la puja son la UTE FCC Medio Ambiente con FCC Equal CEE Canarias, Urbaser y Valoriza Servicios Medioambientales.



Incumplimiento de las bases del concurso

La expulsión de Acciona y Bitumex se debe a que la compañía no presentó los contenedores de muestra exigidos por el pliego del Servicio Municipal de Limpieza. Las bases del concurso obligaban a los licitadores a entregar físicamente una muestra de cada sistema de carga propuesto junto a su correspondiente albarán detallado.



Sin embargo, la UTE excluida no aportó las muestras de los depósitos de papel y cartón en sus formatos de carga lateral, trasera y vertical. Tampoco entregó las muestras de los contenedores de biorresiduos de carga lateral. Un informe municipal emitido el 23 de julio advirtió de esta carencia. Los técnicos argumentaron que, al faltar el material físico, era imposible comprobar si los depósitos se adecuaban a las exigencias técnicas. Días después, la Mesa de Contratación dictó la exclusión, medida que ha ratificado la Junta de Gobierno.

Los plazos de la nueva red de contenedores



El consistorio capitalino centra este nuevo contrato en la renovación y ampliación de los contenedores de la ciudad. El objetivo es pasar de los 8.351 depósitos actuales a un total de 10.971 en sus distintas modalidades de residuos.

Los plazos estipulados en el pliego obligarán a esperar por esta renovación. Al inicio del servicio, el adjudicatario operará exclusivamente con los depósitos viejos que ya posee el Ayuntamiento. La empresa ganadora dispondrá de once meses de margen para adquirir y traer los contenedores nuevos, además de otros seis meses adicionales para distribuirlos por los diferentes barrios de la ciudad.



Esto supone que el proceso para completar la renovación del servicio en las calles puede demorarse hasta 17 meses. Al finalizar los ocho años de contrato, la ciudad recibirá de nuevo la propiedad de todos los medios materiales ya amortizados.