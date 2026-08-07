Canarias actualiza la alerta por riesgo de incendios forestales en cinco islas

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, ha decidido mantener y actualizar la situación de precaución máxima ante la persistencia del peligro de ignición en los montes del archipiélago. A partir de este mismo viernes, las autoridades autonómicas han especificado las condiciones que afectan a las diferentes zonas, haciendo especial hincapié en la isla de Gran Canaria, donde la medida se aplica concretamente a partir de la cota de los 400 metros de altitud.

En este sentido, la vigilancia preventiva continúa activa y sin alteraciones sustanciales para otras cuatro islas occidentales de la región. De este modo, El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife prosiguen bajo el mismo nivel de aviso gubernamental. La decisión del Ejecutivo regional responde a un análisis detallado de las condiciones meteorológicas y del estado actual de la flora autóctona, que se ha visto severamente castigada por los recientes episodios de calor extremo.

Los informes meteorológicos apuntan que, si bien es cierto que las temperaturas han experimentado un ligero descenso respecto a las jornadas previas, la masa forestal y el matorral necesitan un periodo de transición razonable para recuperar la humedad natural propia de estas fechas estivales. Por consiguiente, los termómetros aún registrarán valores que superarán la barrera de los 30 grados centígrados en amplias zonas del territorio insular, quedando excluidas únicamente las áreas más bajas situadas en las vertientes orientadas al norte.

Otro factor determinante en la actual coyuntura climática es el comportamiento de las corrientes de aire. Las previsiones indican que el viento soplará desde el nordeste con una intensidad que variará de moderada a fuerte. Los expertos advierten de que se pueden producir rachas ocasionales muy fuertes, capaces de alcanzar velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Esta dinámica atmosférica arrastrará una masa de aire superficial dotada de mayor humedad, provocando que la cota de inversión térmica pueda ascender hasta los 500 metros sobre el nivel del mar.

A pesar de esta ligera entrada de aire húmedo en las partes más próximas a la costa, el problema persiste en las zonas más vulnerables. En las cotas altas, así como en las áreas centrales y predominantemente arboladas de las islas afectadas, la humedad relativa del aire continuará desplomándose por debajo del preocupante umbral del 30 por ciento. Esta combinación de calor persistente, viento intenso y sequedad ambiental configura un escenario propicio para la rápida expansión de las llamas en caso de que se inicie un foco.

Finalmente, los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del escenario a corto plazo. Atendiendo al Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales, se siguen pronosticando valores de riesgo alto y muy alto en extensas superficies boscosas de las cumbres canarias. Las instituciones recomiendan a la población extremar el cuidado en sus desplazamientos por la naturaleza y acatar todas las restricciones vigentes para salvaguardar el patrimonio medioambiental.