Canarias concede 7,09 millones en ayudas al sector pesquero tras aumentar un 15,5% las cuantías

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria correspondiente a la campaña 2024 de las ayudas del Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (POSEICAN-Pesca FEMPA). La ficha financiera total asciende a 7.099.785,99 euros, lo que supone un incremento del 15,58% respecto a la edición anterior, equivalente a 956.931,69 euros adicionales tras la actualización de las bases reguladoras y el refuerzo de diez submedidas. En total, la resolución beneficia a 122 solicitudes aceptadas y dará cobertura a un volumen de 20.568 toneladas de productos pesqueros y acuícolas.

Compensación de sobrecostes y competitividad del sector

Estas subvenciones tienen como objetivo primordial paliar los costes adicionales de transporte, insularidad, lejanía y fragmentación territorial que afrontan los profesionales del mar en el Archipiélago, permitiéndoles comercializar sus productos en igualdad de condiciones dentro del mercado comunitario. El consejero del área, Narvay Quintero, ha remarcado que este incremento presupuestario garantiza una inyección directa de liquidez a las empresas y marineros del sector, fortaleciendo una actividad clave para la economía de las islas y asegurando el abastecimiento de productos frescos de alta calidad.

Puesta al día en la gestión y regularización de expedientes

Durante la presentación del balance, el titular de la Consejería ha querido enfatizar el esfuerzo realizado por el equipo directivo para normalizar la tramitación de estas partidas. Quintero ha recordado que al asumir el cargo se encontraron con expedientes pendientes de abono desde el año 2020. En este periodo, la Consejería ha logrado encadenar y resolver de forma consecutiva las convocatorias relativas a las campañas 2021, 2022, 2023 y 2024, logrando agilizar los plazos administrativos para que las ayudas lleguen de manera ágil al sector.

Reparto por actividades: impulso a la pesca artesanal, industrial y acuicultura

En cuanto al desglose de las cuantías por sectores, destaca en primer lugar el respaldo a la pesca artesanal, que registra un crecimiento superior al 20,3% para alcanzar una partida total de 1,6 millones de euros, impulsada principalmente por el fuerte repunte de las partidas destinadas a la producción 124,2%, el transporte interinsular 6% y la comercialización exterior 9,5%. Por su parte, la acuicultura experimenta incrementos de hasta el 11,6% en los apartados de cultivo y comercialización, lo que consolida el soporte técnico y logístico que requiere esta industria. Finalmente, la pesca industrial se sitúa entre las modalidades con mayor aumento relativo en el ámbito productivo, al casi duplicar su asignación presupuestaria inicial tras registrar una subida del 96%.