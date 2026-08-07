Canarias lleva a Aragón a la Fiscalía para forzar la acogida de los menores migrantes

El choque institucional por la crisis migratoria sigue desnudando la ineficacia de la política nacional. Canarias ha tenido que golpear la mesa judicial y recurrir a la Fiscalía de Menores hasta en tres ocasiones durante el último mes de julio para tumbar el bloqueo de Aragón a la acogida de menores migrantes. Ante el muro político levantado por el Partido Popular y Vox en los territorios donde gobiernan, los traslados siguen saliendo adelante pura y duramente por imposición legal.



La maquinaria administrativa de las islas no puede frenar. La responsable autonómica de Infancia, Sandra Rodríguez, mantiene la firma de peticiones de traslado con una cadencia constante de cinco o seis expedientes semanales. La abrumadora emergencia que asfixia a Ceuta, con mil quinientos menores hacinados para unas ridículas veintinueve plazas de acogida, no ha alterado un ápice la cruda realidad canaria. Pese al endurecimiento del discurso de la derecha frente a la asunción de jóvenes extranjeros, el Gobierno canario mantiene el pulso de las salidas, aunque asume abiertamente que los obstáculos se han multiplicado desde que Vox tocó poder en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.



Las trabas autonómicas son evidentes, pero la vía judicial resulta implacable. Esos tres recursos presentados contra la negativa aragonesa lograron forzar el envío de unos quince jóvenes. La fórmula no admite debate, ya que cuando el Ministerio Público oficia, las Comunidades Autónomas pierden todo margen de maniobra y se ven obligadas a acatar la orden. Este mismo destino judicial e ineludible será el que enfrente cualquier región que intente dar la espalda a la presión migratoria de Ceuta.

Mientras tanto, las cifras en el archipiélago evidencian una gestión al límite del colapso. Canarias alberga hoy a dos mil setecientos menores, una saturación que obliga a perpetuar la contingencia migratoria al triplicar la raquítica capacidad ordinaria de las islas, establecida en setecientas ochenta y siete plazas. Aunque en su peor momento la comunidad llegó a tutelar a seis mil jóvenes, el escaso ritmo de salidas actual de apenas media docena semanal no soluciona el problema de fondo.

Lejos de cualquier relato político, las derivaciones responden a la fría matemática de un algoritmo. Una aplicación informática distribuye las vacantes de forma completamente aleatoria sobre un total de diecisiete mil plazas estatales acordadas por el Ministerio de Juventud e Infancia. Este reparto obedece en teoría a criterios de población, renta y desempleo. Aunque el Gobierno central amplió el cupo a principios de verano con mil plazas extra repartidas por todo el país, desde Canarias admiten una preocupante ceguera sobre el estado real de ocupación de esos recursos en el resto del territorio nacional.

El caos burocrático solo agrava el cuello de botella. La normativa exige que los menores recién llegados abandonen las islas en un plazo de quince días, una auténtica quimera administrativa que prácticamente nunca se cumple. El balance arroja un total de mil trescientos diez traslados desde el archipiélago canario, repartidos entre setecientos diez de nuevas llegadas y casi cuatrocientos por la pura contingencia migratoria. La cifra global escala hasta las mil setecientas cincuenta derivaciones en este año si se suman las salidas desde Ceuta y Melilla.

Ante semejante parálisis, la inacción del Estado resulta insostenible. Desde el Departamento de Infancia canario exigen al Gobierno central que asuma su responsabilidad directa y articule un mecanismo excepcional para reubicar a los menores bloqueados en Ceuta. Se trata de una situación singular que exige medidas inmediatas, tal y como ocurrió con los mil doscientos menores refugiados de las islas que el Gobierno tuvo que absorber en recursos propios por orden estricta del Tribunal Supremo. Con una red de acogida autonómica saturada, la administración estatal tiene la obligación ineludible de crear un escudo de protección similar y dejar de mirar hacia otro lado.