Decathlon inaugura su primera tienda en Fuerteventura y alcanza las ocho en Canarias

La marca multideporte francesa ha puesto en marcha su nuevo establecimiento en el centro comercial Las Rotondas de Puerto del Rosario, consolidando su presencia en el archipiélago. Con una superficie que supera los 500 metros cuadrados, este espacio operará bajo el formato urbano conocido como Decathlon City.

La llegada de la compañía a la isla refuerza su posición en el mercado deportivo regional. Para celebrar el estreno, los trescientos primeros compradores registrados en el sistema de fidelización de la empresa que adquirieron artículos recibieron un obsequio conmemorativo. Además, durante la semana inaugural, los usuarios obtendrán el doble de puntos por sus adquisiciones.

Situado estratégicamente cerca del aeropuerto y de la zona portuaria, el local busca facilitar el acceso a material especializado tanto a los residentes locales como a los turistas que acuden en busca de ocio activo. El horario comercial establecido será de lunes a sábado, desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, abriendo también los festivos permitidos por la normativa autonómica.

El surtido de artículos se ha adaptado meticulosamente a la geografía y clima insular. El catálogo presta especial atención a los deportes acuáticos y de deslizamiento, ideales para aprovechar el viento costero, así como a las disciplinas de montaña y carrera para explorar los característicos paisajes volcánicos. También disponen de amplia oferta para actividades de gran arraigo como el fútbol y el acondicionamiento físico.

Este proyecto ha supuesto la creación de catorce empleos directos. El grupo de trabajadores, orientado a brindar un asesoramiento personalizado, se beneficiará de la política de formación continua que la empresa mantiene como pilar fundamental de su crecimiento humano y profesional. Asimismo, las instalaciones presentan la nueva identidad visual corporativa e incorporan avances de digitalización como etiquetas electrónicas en los expositores.

"Los vecinos y vecinas merecían contar con un espacio de referencia", destacó la directora del complejo, Luna López Azorín. La responsable aseguró estar ilusionada por establecerse en un lugar "que lleva el deporte y la naturaleza en su ADN". Según sus propias palabras, el principal propósito de la plantilla es "ser un punto de encuentro y un motor de vida saludable para la comunidad majorera".

En paralelo, la firma continúa impulsando iniciativas vinculadas a la economía circular y la sostenibilidad. Prueba de ello es la puesta en marcha de un servicio de alquiler de tablas de surf de remo por jornadas, facilitando la práctica deportiva sin necesidad de adquirir el equipo de forma permanente.

Por último, las instalaciones integran el concepto omnicanal del comercio actual. A través del servicio de recogida rápida, los clientes pueden seleccionar productos en el portal digital y retirarlos presencialmente en el comercio en cuestión de horas. Esta sinergia asegura el acceso a la totalidad de referencias de la marca, fusionando la rapidez del modelo físico con la amplitud del comercio electrónico.