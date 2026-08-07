El colapso de Bienestar Social obliga a externalizar el pago de las ayudas a los más vulnerables en Canarias

La inoperancia administrativa vuelve a golpear a los más frágiles en el Archipiélago. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha terminado confesando su absoluta incapacidad material y humana para tramitar una de sus convocatorias de ayudas sociales más complejas y voluminosas. Ante la parálisis evidente de los expedientes, el Ejecutivo autonómico ha optado por la vía de urgencia y ha entregado la gestión íntegra de estos fondos al Instituto Tecnológico de Canarias, que actuará como un mero intermediario para intentar maquillar los eternos retrasos burocráticos de la Administración Pública.



Esta maniobra de rescate le costará a las arcas públicas la nada despreciable suma de 435.366 euros. El presupuesto se repartirá durante tres ejercicios consecutivos hasta el 31 de diciembre del año 2028. El año 2027 absorberá el grueso del gasto con 187.659 euros, mientras que para el presente 2026 se reservan 136.833 euros y los restantes 110.873 euros quedarán fijados para 2028. El encargo, que arranca al día siguiente de su firma, incluso contempla una posible prórroga anual adicional si todavía quedara saldo disponible.

El trabajo externalizado engloba absolutamente todas las tareas básicas que se presuponen a una consejería eficiente. El Instituto Tecnológico asume la obligación de informar a los solicitantes, revisar el papeleo, comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y redactar los informes pertinentes. Su labor abarca desde atender incidencias y preparar anexos hasta revisar las justificaciones y ejecutar la distribución directa del dinero público a las entidades beneficiarias. Todo este despliegue busca salvar unas subvenciones cruciales destinadas a las asociaciones del Tercer Sector, entidades que batallan en primera línea contra la pobreza, la exclusión y la discriminación por motivos de etnia, orientación sexual o discapacidad.

Lejos de ser una medida excepcional frente a un problema sobrevenido, la externalización certifica un fracaso estructural crónico. Bienestar Social lleva escudándose en este instituto tecnológico para tramitar esta misma línea de ayudas desde la convocatoria del IRPF del año 2021, utilizando primero convenios y ahora encargos directos. Para afrontar este nuevo reto, el ente adjudicatario tendrá que exprimir sus recursos y armar un equipo de hasta trece trabajadores bajo la estricta prohibición de subcontratar ninguna fase del proceso. Mientras tanto, la Consejería se limitará a mantener la titularidad y la dirección teórica de un procedimiento que en la práctica ha cedido por completo.



Este descalabro evidencia que el Gobierno de Canarias sufre un problema sistémico de gestión que va mucho más allá de un solo departamento. La estructura pública está completamente desbordada y la historia se repite calcada en otras áreas críticas. Vivienda ya tuvo que tragar saliva recientemente y admitir su falta de medios operativos para procesar la avalancha de solicitudes del Bono Alquiler Joven, derivando su propia carga de trabajo hacia las Cámaras de Comercio. La conclusión resulta demoledora, demostrando que convocar millones en subvenciones es un ejercicio de propaganda inútil cuando la maquinaria institucional es incapaz de lograr que las ayudas lleguen a tiempo a las manos de quienes realmente las necesitan.