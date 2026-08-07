El Consorcio de Emergencias de Lanzarote lanza una guía náutica en 5 idiomas para proteger el litoral insular

Con el objetivo de garantizar un uso seguro, responsable y respetuoso de la costa de Lanzarote y la graciosa, el Islote de Fermina acogió la presentación oficial de la Guía de Seguridad en Actividades Náuticas. Elaborada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote con motivo de su 35.º aniversario, esta publicación nace como una herramienta indispensable para que tanto residentes como turistas disfruten del entorno marino reduciendo al mínimo los riesgos.

El manual, traducido a cinco idiomas, ofrece recomendaciones técnicas, normativas legales vigentes y mapas de balizamiento específicos para la práctica de disciplinas como el surf, el kayak, el uso de motos de agua o la natación en aguas abiertas. Para lograr el mayor alcance posible, el documento comenzará a distribuirse en escuelas náuticas, clubes deportivos, oficinas de información turística y puntos clave del litoral insular.

Coordinación institucional y demostración en vivo

El acto de presentación contó con la participación de la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, María Jesús Tovar, y del presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, acompañados por el gerente de la entidad, Enrique Espinosa, y mandos del cuerpo de bomberos y del Servicio Canario de Salud. Durante la intervención, Tovar subrayó la prioridad de la Corporación insular por reforzar la cultura de la prevención, recordando que "la mejor emergencia es la que no llega a producirse".

Como complemento a la presentación técnica, los bomberos insulares ejecutaron un rescate acuático en tiempo real en las aguas de la bahía capitalina. El ejercicio incluyó la intervención de embarcaciones y motos de salvamento para la extracción de una supuesta víctima de ahogamiento y su posterior traslado e interrupción sanitaria en tierra, evidenciando la rápida capacidad de respuesta de los efectivos de emergencia.