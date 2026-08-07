El descontrol en el paseo marítimo de Fañabé evidencia la gestión del Ayuntamiento de Adeje

Cada noche el suelo de esta vía pública desaparece bajo mantas cargadas de artículos falsificados. Esta actividad ilegal se desarrolla ante la completa inacción del alcalde de Adeje José Miguel Rodríguez Fraga. La ocupación del espacio destinado a los peatones es masiva y bloquea el tránsito natural de los visitantes a lo largo del litoral como se puede ver en nuestras redes sociales hoy en el video que publicamos en exclusiva.

Esta permisividad perjudica directamente a todas las empresas de restauración ubicadas a lo largo del paseo. Los propietarios de estos locales pagan religiosamente sus impuestos y abonan altas tasas por el uso de terrazas y espacios comerciales. La administración local exige a estos empresarios el cumplimiento estricto de toda la normativa laboral y sanitaria. El Ayuntamiento despliega sus recursos para someter a estos negocios a inspecciones permanentes buscando sancionar cualquier desviación administrativa.

Existe una presión fiscal y burocrática dirigida de manera exclusiva hacia el sector formal. La política municipal persigue al empresario honesto para recaudar la mayor cantidad de tributos posible. En un contraste evidente, el mismo gobierno local permite la ocupación de la vía y la venta de productos ilícitos a escasos metros de las puertas de estos restaurantes. Muchas de las personas que ejercen esta competencia desleal en el paseo se encuentran en situación irregular en España. El Ayuntamiento consiente esta infracción constante de la ley omitiendo la aplicación de sus propias ordenanzas.

La gestión de José Miguel Rodríguez Fraga consolida un trato desigual en el municipio de Adeje. El consistorio asfixia con burocracia e impuestos a quienes sostienen la economía local y generan empleo mientras otorga impunidad a la economía sumergida. La Administración debe abandonar este afán recaudatorio selectivo y comenzar a garantizar el orden público en el paseo marítimo de Fañabé.