El festín de los centros de menas, 2.000 euros en restaurantes mientras las familias acuden al banco de alimentos

Hay una regla no escrita en la Administración Pública que rara vez falla: cuando el dinero no es de nadie, el gasto no tiene límite. Los datos que acaban de salir a la luz sobre la gestión económica de los centros de menores extranjeros no acompañados en Canarias no son solo un escándalo de gestión; son un insulto directo al esfuerzo fiscal de miles de familias de las islas.

Mientras la presión impositiva sigue batiendo récords y la inflación devora el poder adquisitivo de los hogares, el entramado de ONG y entidades que gestionan la acogida ha convertido el presupuesto público en un cheque en blanco. Las facturas aportadas no hablan de supervivencia ni de integración básica, sino de un despilfarro sistémico que clama al cielo.

El agujero negro del tercer sector

La revelación de que los centros de menores, a pesar de contar con cocinas y servicios de catering propios, pasan al cobro facturas de 2.000 euros en restaurantes y hasta 500 euros en compras de cordero refleja la impunidad con la que opera este sector. La economía real, esa que madruga cada día en Canarias, dibuja un panorama muy distinto: familias que hacen malabares para llenar la cesta de la compra, colas en los Bancos de Alimentos y dependientes de los cheques sociales de los Ayuntamientos.

El contraste es demoledor. La gestión externalizada a estas organizaciones se ha convertido en un monopolio subvencionado que no rinde cuentas con la austeridad que se le exige a cualquier empresa privada o economía doméstica.

Ocio VIP a costa de sus impuestos

El despropósito económico no se frena en la alimentación. La compra de vehículos por 15.000 euros en un solo mes para excursiones, junto a entradas al Siam Park por 600 euros y facturas en campamentos privados de 3.000 euros, evidencia una desconexión total con la realidad económica del archipiélago.

Cualquier padre canario sabe lo que cuesta hoy en día pagar unas vacaciones. Para muchos, el verano se reduce a coger la guagua para ir a la playa más cercana. Sin embargo, el dinero de sus impuestos financia un nivel de ocio que la mayoría de los contribuyentes no puede proporcionar a sus propios hijos. No se trata de caridad, se trata de una transferencia de rentas forzosa e injusta dictada por la Administración.

Burocracia y primeras marcas

El remate de esta sangría presupuestaria llega con las actividades extraescolares. Cursos de barbería facturados a 5.000 euros o clases de kickboxing que superan los 1.400 euros, aderezadas con indumentaria de primeras marcas en tiendas especializadas.

Esta no es la historia de unos menores que buscan un futuro mejor; es la radiografía de un modelo de gestión ineficiente que asfixia a la clase media trabajadora. Cuando el sector público delega la gestión en entidades sin ánimo de lucro pero sin aplicar mecanismos de mercado ni auditorías de eficiencia, el resultado es siempre el mismo: el dinero del contribuyente acaba financiando un tren de vida artificial. Es hora de auditar hasta el último céntimo, abrir los cajones y recordar a los gestores que el dinero público, lejos de ser infinito, sale directamente del bolsillo de los canarios.